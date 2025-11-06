"airBaltic" Pilotu akadēmijā uzņemti 17 jauni studenti
Trešdien, 5. novembrī, jau 28. studentu grupa 17 cilvēku sastāvā uzsāka profesionālās pilota studijas Latvijas nacionālās lidsabiedrības ""airBaltic" Pilotu akadēmijā".
Jaunajā grupā zināšanas apgūst studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas un Vācijas. Pēc pilna laika komerciālās pilotu programmas pabeigšanas viņi iegūs komercpilota licenci.
"Mēs esam gandarīti uzņemt jauno kadetu grupu ""airBaltic" Pilotu akadēmijā". Studiju sākums simbolizē ne tikai studentu personīgo mērķu piepildījumu, bet arī lidsabiedrības nepārtraukto izaugsmi un apņemšanos attīstīt augsti kvalificētus aviācijas profesionāļus reģionā," norāda "airBaltic" lidojumu operāciju vecākais viceprezidents Roberts Stratings.
Šobrīd ""airBaltic Pilotu akadēmijā" mācības apgūst158 studenti no Baltijas un citām Eiropas valstīm. Gadu gaitā 163 ""airBaltic Pilotu akadēmijas" absolventu ir kļuvuši par lidsabiedrības darbiniekiem – lielākā daļa šobrīd strādā kā otrie piloti, bet vairāki ieņem arī apmācību instruktoru amatus.