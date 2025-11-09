Rūjienā turpina sakārtot pilsētas ielas - veikti nozīmīgi investīciju projekti un uzturēšanas darbi
Rūjienas pilsētā īstenoti visi 2025. gadā plānotie ielu infrastruktūras atjaunošanas un pārbūves būvdarbi.
Rūjienas pilsētā īstenoti visi 2025. gadā plānotie ielu infrastruktūras atjaunošanas un pārbūves būvdarbi. Nozīmīgākās investīcijas ieguldītas trīs tranzīta ielu posmu brauktuvju asfalta dilumkārtas atjaunošanā, lai nodrošinātu satiksmei drošu un kvalitatīvu savienojumu starp valsts autoceļu un pilsētu ielu tīklu. Atbilstoši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” sniegtajam atzinumam par esošo tranzītu ielu fizisko nolietojumu – atjaunoti visi ielu posmi, kuru stāvoklis tika novērtēts kā slikts.
Asfalta dilumkārtas atjaunošana Rūjienas pilsētā veikta: Rīgas ielas posmā no Valdemāra ielas līdz Blaumaņa ielai, posmā no Pērnavas ielas līdz Rūjienas pilsētas robežai (autoceļa maršrutā P22), Pērnavas ielai (autoceļa maršrutā P17). Rīgas iela ir noslogota kā maģistrālā pilsētas iela. Aktīvākajās diennakts stundās (no rīta un vakarā) caur Rūjienas centru pārvietojas aptuveni 1200 automašīnas*, tostarp ap 100 kravas transportlīdzekļu. Realizējot investīciju projektu, savlaicīgi novērsts ielu seguma nolietojums, lai netiktu bojāta apakškārta. Nodrošināti komfortabli braukšanas apstākļi iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, atbalstot tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību.
Tranzīta ielu infrastruktūras uzlabošanas projektu īstenošanai piešķirts valsts budžeta apakšprogrammas “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” finansējums, kas sedz 75 % no izmaksām. Atlikušos 25 % nodrošina pašvaldība (no tiem 85 % pašvaldība finansē, piesaistot aizņēmumu Valsts kasē). Kopējās būvdarbu izmaksas 774 047,14 EUR ar PVN. Atbilstoši iepirkumu rezultātiem un līgumiem būvdarbus veica SIA “Limbažu ceļi”.
Lai uzlabotu gājēju pārvietošanās drošību, vienlaikus sekmējot pilsētvides sakoptību, veikti gājēju ietves atjaunošanas būvdarbi Rīgas ielas posmā no Austrumu ielas līdz Lauku ielai – 362 m garumā. Projekta ietvaros demontēts nolietotais asfaltbetona segums un ieklāts jauns, veikta ielu apmaļu atjaunošana, kā arī skataku vāku pacelšana līdz jaunā seguma līmenim. Būvdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veica SIA “TurTas” un to izmaksas 63 241,40 EUR ar PVN.
Pieciem grantētu ielu posmiem veikta divkārtu virsmas apstrāde – Jāņu, Kalēju, Aspazijas, Bērzu un Vītolu ielas posmos apmēram 3 km kopgarumā. Šajās pilsētas vietējās nozīmes ielās ir nodrošināta piekļuve centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, kas ļauj veikt seguma uzlabošanas darbus. Būvdarbu laikā veikta apauguma novākšana, nederīgās grunts aizvešana, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma seguma izbūve, ceļa profila labošana un divkārtu virsmas apstrāde. Būvdarbu izmaksas: 117 839,24 EUR ar PVN, no tiem 10 535,47 EUR Vītolu ielas seguma atjaunošanai pašvaldība sedz no budžeta līdzekļiem. Pārējo ielu būvdarbu izmaksas segtas – 85 % piesaistot aizņēmuma veidā no Valsts kases, bet 15 % paredzot budžetā. Atbilstoši iepirkumu rezultātiem un līgumam darbus veica SIA “Valkas ceļi”.