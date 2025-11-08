Darbu uzsāk jaunais Ainažu pakalpojumu centra vadītājs
No 30. oktobra darbu uzsācis jaunais Ainažu pilsētas un pakalpojumu centra vadītājs Jānis Lipsbergs.
Amata vakance uz Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja amatu tika izsludināta no 01.10.2025. līdz 15.10.2025. Vakantajam amatam bija pieteikušies seši pretendenti. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, uz nākamo kārtu- klātienes pārrunām, tika virzīti trīs kandidāti. Pēc darba pārrunām ar otrās kārtas pretendentiem, amata kandidātu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu- slēgt darba līgumu uz nenoteiktu laiku ar Jāni Lipsbergu, sākot ar 30. oktobri, nosakot trīs mēnešu pārbaudes laiku.
Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs un Pretendentu izvērtēšanas komisijas vadītājs Andris Zunde uzsver: “Jānim ir bijusi liela pieredze pašvaldības darbā, kas ir ļoti svarīgs aspekts. Viņš ir ļoti aktīvs un zinošs, kas ir ļoti liels ieguvums Ainažu iedzīvotājiem.”
Jānis Lipsbergs pats izceļ ka, ir bijis atbildīgs par Salacgrīvas komunālajos pakalpojumiem. Darba pienākumos bija zaļumsaimniecība, gan māju apsaimniekošana un apsildīšana, ielu un ceļu uzturēšana, ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, kapu apsaimniekošanu, praktiski visi darbi, kas ir svarīgi iedzīvotājiem.
Ainaži man vienmēr ir patikuši, tā ir skaista, jauka vieta ar savu mieru un klusumu. Vēlos izmantot radušos iespēju šeit strādāt un arī pielikt savu roku, lai padarītu šo vietu vēl mājīgāku un sakoptāku.
Galvenais mērķis tuvākajam laikam ir gatavošanās Ainažu pilsētas simts gadu jubilejai, un uz doto brīdi Ainažu centrālā laukuma rekonstrukcijas projekta sabiedriskā apspriešana. Galvenais ir sadarbība un darbs ar cilvēkiem. Esmu par abpusēju, konstruktīvu, cilvēcisku sadarbību, lai iedzīvotāji izprot, ka tikai kopā mēs varam atrisināt problēmas.