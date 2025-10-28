Ainars Mielavs pievienojies kustībai "Bez partijām": "Nevaru savādāk"
Dziedātājs un dziesmu autors Ainars Mielavs sociālo tīklu platformā “Facebook” nesen paziņoja, ka ir pievienojies kustībai “Bez partijām”.
Platformā “Facebook” dziedātājs Ainars Mielavs dalās, ka šobrīd redz, ka valstī situācija ir skarba: "Manu valsti jau vairākus gadus pārvalda cilvēki, kuri bliež pa nagiem atkal un atkal – pašapmierināti un finansiāli nodrošināti mazohisti. Kā precīzi rakstīja Alvis Hermanis - politiķi, kas par tādiem kļuvuši pārsvarā tikai tāpēc, ka nespēj atrast godīgu darbu kur citur."
Turpinot, dziedātājs min, ka izvēlējies pievienoties kustībai, jo nav spējis rīkoties savādāk, neskatoties uz to, ka viņam, iespējams, nav atbilstošās izglītības: "Mans diploms ir mani darbi – dziesmas un tīrumos nobriedušie augļi. Es pievienojos "Bez Partijām". Jo nevaru savādāk. Jo nebūs man miera, ja palikšu malā. Jo kopā ar Alvi esam gājuši izlūkos. Jo abi esam atgriezušies, viens otru neatstājot aiz frontes līnijas."
Mielavs arī raksta, ka apzinās, ka tiks kritizēts: "Es jau gara acīm redzu – dzirdu: "Kremļa lakstīgala! Okupekļa dziedātājs! Kādas tev vispār tiesības šajā sakarā kaut ko teikt?". Lai nu kam, bet tieši man ir tiesības! Nevienam citam, bet man savulaik pietika drosmes ar palmas zaru rokā doties Latvijas krievu midzenī ar cerību, ka dziesma un vārds palīdzēs viņus padarīt lojālus zemei, kurā viņi dzīvo. Varbūt par vēlu, tāpēc nesanāca. Bet es vismaz mēģināju. Un ar to lepojos joprojām. Dievs svētī Latviju!"
Jau vēstīts, ka režisors Alvis Hermanis, uzņēmējs Armands Broks, politiķis Didzis Šmits, mācītājs Pēteris Sproģis un ekonomists Guntars Vītols ("Tauta. Zeme. Valstiskums") apvienojušies jaunā politiskajā kustībā "Bez partijām", kuras galvenais mērķis esot panākt vēlēšanu sistēmas maiņu un pāreju no partiju sarakstiem uz individuālu kandidātu ievēlēšanu.
Kā tika norādīts Hermaņa ierakstā platformā "X" , pašreizējā vēlēšanu kārtība neļaujot atlasīt "maksimāli kompetentākos valsts pilsoņus, kuri būtu spējīgi pieņemt maksimāli kvalitatīvākos lēmumus par labu pārējai sabiedrībai". Kamēr puse no vēlētājiem nemaz nepiedaloties parlamenta vēlēšanās, citi vēlētāji nereti esot spiesti balsot par "mazāko ļaunumu".
Līdz ar to kustības mērķis ir pāriet uz jaunu vēlēšanu kārtību, kurā vēlētāji balsotu par konkrētiem cilvēkiem, nevis partiju listēm, teikts paziņojumā.