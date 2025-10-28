Sarmīte Pīka par Ainaru Mielavu: “Bija kauns atzīties, kādi sūdabrāļi mēdz būt mani tautieši”
Bijusī filmu administratore un redaktore, kinoteātru un restorānu apsaimniekotāja, kādreizējā Rīgas domniece, kinorežisora un ārlietu eksministra Riharda Pīka dzīvesbiedre Sarmīte Pīka skarbi atbildējusi uz dziedātāja un mūzikas izdevniecības vadītāja Ainara Mielava nodomu iesaistīties politiskajā kustībā “Bez partijām” un atgādinājusi, ka viņš nepilda savus solījumus.
Pirms vairākiem gadiem Ainars Mielavs izdeva Imanta Kalniņa pirmo dziesmu izlasi. Uz albuma vāka bija ukraiņu fotomākslinieka Mikolas Gņisjuka uzņemtais Imanta Kalniņa portrets, par kura izmantošanu Mielavs ukrainim bija apsolījis samaksāt honorāru, bet tā to arī neizdarīja. Un tagad viņš ar “palmas zaru” rokās vēlas doties politikā, savu sašutumu neslēpj Sarmīte Pīka! Jāatgādina, ka Ainars Mielavs nelāgu slavu ieguva 2010. gadā, kad viņš uzstājās proklemiski noskaņoto spēku 9. maija jeb tā dēvētās Uzvaras dienas koncertā pie Pārdaugavas “okupekļa”.
Sarmīte Pīka savā “Facebook” ierakstā pauž: “Ainārs Mielavs mēģina sevi paaugstināt, šoreiz pakāpjoties uz “negodīgo politiķu” mugurām, bet atvainojiet, godīgums un vārda turēšana ar šo cilvēku man noteikti nesaistās. Un tagad viņš ir atvēzējies rādīt citiem, kā pareizi ir jākārto lietas.
Jāsaka, ka atceroties Mielavu kājām nākam pa ceļu uz mūsu mājām, toreiz pārņēma žēlums. Redz kā, mūzikas izdevniecības īpašnieks, mūziķis, un nav pat sava auto.
Mielavs izteica lūgumu - saņemt atļauju izmantot mūsu drauga, ukraiņu fotomākslinieka Mikolas Gņisjuka uzņemto Imanta Kalniņa portretu viņa jaunajam mūzikas albumam. Par portreta izmantošanu tikšot samaksāts pēc albuma realizācijas uzsākšanas. Tad arī tiks nokārtota formālā puse, jo portrets varbūt nemaz nederēšot.
Ne mirkli nešauboties par Mielava godaprātu, iedevu portretu un sazvanīju Mikolu. Biju neformāla viņa pārstāve Latvijā, un sevišķi pēc viņa izstādes izveidošanas Rīgas Kongresu namā, kur tika eksponēti ļoti daudzi Latvijas aktieru un citu kultūras cilvēku portreti, ik pa laikam bija vajadzība pēc kādas bildes. Mikola, būdams atvērts un sirsnīgs cilvēks, nekad neatteica. “Ja tu saki, ka vajag, tad dari to!”- tā viņš man atbildēja. Vēl piebildu, ka izdevēji samaksās, un ar to saskaņošana beidzās.
Kad reklāmās ieraudzīju iznākušo Kalniņa albumu, biju pārsteigta. Bet vēl naivi cerēju, ka Mielavs tomēr uzradīsies un sakārtos attiecības ar albuma vāka autoru.
Jāsaka, ka man bija kauns atzīties Mikolam Gņisjukam, kādi sūdabrāļi mēdz būt mani tautieši, jo viņš vienmēr salīdzināja latviešus ar blēžiem krieviem, kas zog viņa darbus, un tos pārsimts eiro, par it kā honorāru, ieliku kabatā viņa atraitnei fotomākslinieka bērēs no savas naudas.
Cilvēk Mielav, ar palmas zaru rokās!
Gan jau arī Tev uzradīsies savs elektorāts, nešaubos. Bet es par Tevi lielas cerības neloloju!
Ja Tu nonāksi tur, kur esi ieplānojis nokļūt, tad būsi tieši tāds pats, par kuriem tagad nicīgi izsakies.”
Jauns.lv jau rakstīja, ka Ainars Mielavs nolēmis iestāties par vēlēšanu kārtības maiņu un pievienoties kustībai “Bez partijām”. Viņš “Facebook” publicējis ierakstu: “Manu valsti jau vairākus gadus pārvalda cilvēki, kuri bliež pa nagiem atkal un atkal – pašapmierināti un finansiāli nodrošināti mazohisti. Kā precīzi rakstīja Alvis Hermanis - politiķi, kas par tādiem kļuvuši pārsvarā tikai tāpēc, ka nespēj atrast godīgu darbu kur citur."
Turpinot, dziedātājs min, ka izvēlējies pievienoties kustībai, jo nav spējis rīkoties savādāk, neskatoties uz to, ka viņam, iespējams, nav atbilstošās izglītības: “Mans diploms ir mani darbi – dziesmas un tīrumos nobriedušie augļi. Es pievienojos “Bez partijām”. Jo nevaru savādāk. Jo nebūs man miera, ja palikšu malā. Jo kopā ar Alvi esam gājuši izlūkos. Jo abi esam atgriezušies, viens otru neatstājot aiz frontes līnijas.”
Ainārs Mielavs uzstājas Uzvaras parkā
Ainars Mielavs arī raksta, ka apzinās, ka tiks kritizēts: “Es jau gara acīm redzu – dzirdu: “Kremļa lakstīgala! Okupekļa dziedātājs! Kādas tev vispār tiesības šajā sakarā kaut ko teikt?”. Lai nu kam, bet tieši man ir tiesības! Nevienam citam, bet man savulaik pietika drosmes ar palmas zaru rokā doties Latvijas krievu midzenī ar cerību, ka dziesma un vārds palīdzēs viņus padarīt lojālus zemei, kurā viņi dzīvo. Varbūt par vēlu, tāpēc nesanāca. Bet es vismaz mēģināju. Un ar to lepojos joprojām. Dievs svētī Latviju!”
Jau vēstīts, ka režisors Alvis Hermanis, uzņēmējs Armands Broks, politiķis Didzis Šmits, mācītājs Pēteris Sproģis un ekonomists Guntars Vītols (“Tauta. Zeme. Valstiskums”) apvienojušies jaunā politiskajā kustībā “Bez partijām”, kuras galvenais mērķis esot panākt vēlēšanu sistēmas maiņu un pāreju no partiju sarakstiem uz individuālu kandidātu ievēlēšanu.