Privātmājas saimniece šokā: ja kādam vēl ir šaubas, ka Latvijas budžetam jābūt par drošību, noskatieties šo VIDEO
Kāda soctīkla "Facebook" lietotāja savā profilā dalījusies ar visai satraucošu video. Pēc viņas teiktā, tajā redzami Latvijas robežu šķērsojuši migranti, kuri "netraucēti" pastaigājas pa privātu teritoriju.
"Ja kādam vēl ir šaubas par to, ka nākamā gada budžetam jābūt Drošības budžetam, noskatieties šo video," raksta Ilona. "Dienas vidū nelikumīgo migrantu grupa (3 kilometrus no Latvijas valsts robežas) šķērso privātmājas teritoriju Krāslavas novadā.
Grupa nāk no Baltkrievijas puses un pat nemēģina apiet teritoriju, kur atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas. Viņi iet savā gaitā - nesteidzīgi, neslēpjoties. Kā jūs domājat, kā jūtas mājas saimniece, kura to visu redz no sava loga?"
Vēlāk komentāros saimniece norādīja, ka robežsargi it kā tikuši "laicīgi informēti un visa grupa esot apturēta".
Valsts robežsardzē portālam Jauns.lv apliecināja, ka zina par šo video, un šobrīd notiek lietas apstākļu noskaidrošana. Tā kā vēl nav skaidrs, kad tieši video ir filmēts (vakar vai pirms diviem gadiem), plašāku komentāru par konkrēto atgadījumu robežsardze pagaidām sniegt nevar.
Pie video, kas soctīklā "Facebook" skatīts vairāk nekā 400 tūkstošus reižu, atstāti arī vairāki komentāri, kuros ļaudis dalās savās pārdomās par redzēto:
- "Pabalstus atcelt viņiem, un neviens vairs nelīdīs. Vienas darba dienas darbs izbeigt tā saucamo migrantu krīzi. Un, kāpēc tā saucamā lielā Latvijas siena nepalīdz?"
- "Vilki nebaidās ieiet pilsētā, migranti mūsu zemē, tāda ir Eiropa pašlaik. Jāmainās."
- Kādam diskusijā bija cits skatījums: "Kur rakstīts, ka tie ir migranti un, ka tā vispār ir pierobeža? Valsts taisa robežu ciet noteikti ne migrantu dēļ, aizbrauciet paskatīties, es braukāju, redzēju, kā viņi tur strādā, tāpēc nav jātaisa robeža. Pēdējo reizi pāris mēnešu apakaļ atlidoja ar pilnu lidmašīnu likumiski ar darba līgumiem strādāt. Par šoferiem atlidoja vismaz 50 cilvēki vīrieši no Turcijas lidostas, no kurienes viņi bija nezinu, bet, kad baudīja pases, viņi visi atlidoja strādāt par šoferiem. Jums to televizorā nerādīs, nestāstīs, kāds trūkums ar kadriem Latvijā. Latvieši brauc prom, lēto darbaspēku velk pie mums, un jums stāsta, vai - cik tie migranti skrien no Baltkrievijas, tāpēc taisa robežu ciet. Slimi jūs esat, atveriet acis, kas notiek valstī."
- Bet kāds cits raksta: "Vieni nāk nelegāli, bet legālie indieši ir pārņēmuši piegādes biznesu un takšus, kur loģika, visi ir jāpatriec... ieskaitot krievu valodā runājošos."
- Tikmēr vēl kāds uzskata, ka šādi cilvēki jādeportē: "Deportēt, lūdzu. Te jau pa ielu nav iespējams paiet, ik uz soļa tumšie un vēl ceļš jāpadod."
- "Vai tie ir migranti? Manā uztverē vismaz jābūt mugursomām, nu vismaz kādām mantām."
- "Vai tad viņiem uz pieres rakstīts, ka viņi migranti. Bez nekādām mantām. Visur jau rēgojas migranti. Varbūt pie tantuka ciemos iet?"
- "Nu jau šito drīz būs saradies vairāk kā latviešu."