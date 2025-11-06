Brocēnos bezvēsts pazudusi 13 gadus vecā Elizabete.
Sabiedrība
Šodien 09:36
Brocēnos bezvēsts pazudusi 13 gadus vecā Elizabete Straupa
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 2012. gadā dzimušo Elizabeti Straupu, kura 5. novembrī ap pulksten 09.00 izgāja no savas dzīvesvietas Brocēnos un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Jaunietei ir nosliece uz klaiņošanu. Augums: 172 cm, vidējas miesas uzbūves; tumši mati garumā līdz pleciem. Pazušanas brīdī biņa bija ģērbusies brūnas krāsas jakā ar kapuci, brūnas krāsas vestē, melnas krāsas ādas imitācijas platās biksēs, baltas krāsas Nike sporta apavos.
Brocēnos bezvēsts pazudusi 13 gadus vecā Elizabete.
"Aicinām aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!" aicina Valsts policija.