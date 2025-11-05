Latvijas un Ukrainas aizsardzības ministri paraksta saprašanās memorandu aizsardzības jomā
Šodien, 5. novembrī aizsardzības ministrs Andris Sprūds darba vizītē uzņēma Ukrainas aizsardzības ministru Denisu Šmihaļu (Denys Shmyhal), kurš ieradies Latvijā, lai pārrunātu abu valstu sadarbību aizsardzības jomā.
Šodien abu valstu aizsardzības ministri nolika ziedus pie pieminekļa pulkvedim Oskaram Kalpakam Rīgā. Pēc tam divpusējās tikšanās laikā tika pārrunāta Latvijas un Ukrainas sadarbība aizsardzības jomā un Latvijas militārais atbalsts Ukrainai – gan 2025. gadā sniegtais, gan 2026. gadā plānotais. Tikšanās dienaskārtībā bija arī Ukrainas karavīru militārās apmācības Latvijā, Latvijas un Lielbritānijas vadītās Dronu koalīcijas attīstība un tās ietvaros sniegtais atbalsts. Tāpat ministri pārrunāja Latvijas-Ukrainas militārās industrijas saišu stiprināšanu un kopražošanas attīstību.
Šodien aizsardzības ministri parakstīja saprašanās memorandu, lai stiprinātu abu valstu sadarbību militārās industrijas jomā. Līdz ar saprašanās memoranda parakstīšanuabas puses apliecināja, ka turpmāk tiks atbalstīta un veicināta visa veida sadarbība militārajā industrijā, kas ietver gan karavīru apmācību, gan pētniecības un izstrādes pasākumu noteikšana un īstenošanu, gan militāro tehnoloģiju un zinātības pārnesi no Latvijas uz Ukrainu, kā arī no Ukrainas uz Latviju. Ar memorandu abas valstis arī apliecināja, ka tiks veicināta un atbalstīta kopīgu uzņēmumu veidošana aizsardzības jomā. Memoranda dalībnieki arī apņemās uzsvērt aizsardzības nozarē iesaistīto industriju stratēģisku pasākumu būtisko nozīmi, kas veicinātu iespējamu partnerību veidošanos un industrijas līdzdalību pētniecības iestādēs.
Tikšanās laikā Sprūds iesniedza Ukrainai sarakstu ar Latvijas militāro ražotāju piedāvātajiem produktiem un tehnoloģijām, no kura Ukraina varēs izvēlēties sev nepieciešamo. Latvija, ņemot vērā Ukrainas izvēli un pieejamos resursus, izvērtēs iespējas veikt attiecīgo produktu un tehnoloģiju iepirkumu kā daļu no militārā atbalsta. Sarakstu veido 54 uzņēmēji, kuri piedāvā Ukrainai vairāk nekā 300 produktus.
Ukrainas aizsardzības ministram Šmihaļam 5. novembrī paredzēta tikšanās arī ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu, Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ārlietu ministri Baibu Braži. Ceturtdien 6. novembrī aizsardzības ministri apmeklēs Ādažu bāzi, kur paredzēta mediju iespēja.
Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrija jau iepriekš aicināja uzņēmumus piedāvāt militāros produktus un tehnoloģiskos risinājumus, kas tiktu iekļauti Aizsardzības ministrijas veidotajā katalogā Ukrainas atbalstam.
Latvija turpina sniegt militāro palīdzību Ukrainas bruņotajiem spēkiem. 2025. gadā Latvijas sniegtais militārais atbalsts Ukrainai līdz gada beigām sasniegs 0,3% no IKP. Papildu militārajam atbalstam, Latvija īsteno arī vērienīgu Ukrainas karavīru apmācību programmu.