Tukuma novada pašvaldība aicina darbā "enerģisku līderi" ar vēlmi darboties iedzīvotāju labā; alga - 2364 eiro

Tukuma Novada Pašvaldība aicina darbā Tumes un Degoles pagasta pārvaldes vadītāju.

Ja esi enerģisks līderis ar pieredzi un vēlmi darboties Tumes un Degoles pagastu iedzīvotāju labā - šī ir Tava iespēja, teikts vakances pieteikumā. Tāpat tiek norādīts, ka amats ir nozīmīgs un atbildīgs, jo dod iespēju ietekmēt pārmaiņas, sadarboties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, rūpēties par pagasta ikdienu un nākotni. Atalgojums - 2364 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pieteikumus aicina iesūtīt līdz 19. novembrim. Plašāk par vakanci: https://ieej.lv/P2740

