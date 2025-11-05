Tautas lietišķās mākslas studija “Saiva” svin 65 gadu jubileju ar krāšņu izstādi “Saiva krāsu virpulī”
1. novembrī Ogres novada Kultūras centrā atklāta tautas lietišķās mākslas studijas SAIVA 65 gadu jubilejas izstāde “Saiva krāsu virpulī”, kas aicina apmeklētājus ienirt bagātīgajā tekstilmākslas pasaulē.
Kā vēsta Ogres novada Kultūras centrs, studijas dalībnieces izstādē apvienojušas tradīcijās balstītu meistarību ar mūsdienīgu skatījumu uz tekstilmākslu, piedāvājot darbus, kas radīti ar mīlestību un paredzēti lietošanai ikdienā. Apskatei izlikti vairāk nekā 20 autores darbi – šalles, svārki, jostas, galdauti, paklāji, cimdi un citi tekstila izstrādājumi, kas apliecina augstu kvalitāti un radošu pieeju amatam.
Izstādes atklāšanas pasākums aizritēja siltā un svinīgā noskaņā – viesi tika sagaidīti ar uzkodām, muzikāliem sveicieniem un atmiņu stāstiem. SAIVAS dalībnieces saņēma pateicības rakstus no Latvijas Nacionālā kultūras centra, Ogres novada pašvaldības un Ogres novada Kultūras centra. Īpaši tika godinātas septiņas ilggadējas studijas dalībnieces, tostarp Dace Jursone, kura kolektīvā darbojas jau 54 gadus.
Apmeklētājiem bija iespēja fotografēties uz SAIVAS jubilejas sarkanā paklāja, kas tapis Ogres pilsētas svētku laikā kopā ar ogrēniešiem un viesiem. Šis īpašais paklājs joprojām ir apskatāms izstādes laikā.
Izstāde aicina no jauna ieraudzīt tautas lietišķās mākslas nozīmi un iedvesmoties no tās daudzveidības. Tā bez maksas skatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim Ogres novada Kultūras centra izstāžu zālē – sestdienās no plkst. 11.00 līdz 14.00, bet citā laikā – iepriekš piesakoties pa tālruni 26313588 (Santa).
Tautas lietišķās mākslas studija SAIVA dibināta 1960. gadā pēc metodiķes Fanijas Vīcupes ierosinājuma. Piecu gadu laikā kolektīvs ieguva atzinību un 1969. gadā tika godināts ar “Tautas kolektīva” nosaukumu.
Kopš 2024. gada oktobra studija darbojas jaunās, plašās telpās – ONKC Radošajā telpā, kļūstot vēl pieejamāka un iedvesmojošāka. Šajā sezonā SAIVA uzņēma 16 jaunas dalībnieces, kas turpina bagāto Ogres tekstilmākslas tradīciju.