Tukuma novadā skolēnu ērtībām izmaiņas piecos reģionālo autobusu maršrutos
No šī gada 1. novembra reģionālo autobusu maršrutos Kandava–Griepciems–Līgciems–Kandava, Kandava–Zemīte, Kandava–Vāne–Koguļi, Kandava–Sabile–Matkule un Tukums–Milzkalne–Smārde būs izmaiņas reisos, kas Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas un Smārdes pamatskolas skolēniem došanos uz skolu vai mājās ar sabiedrisko transportu padarīs ērtāku. Visi reisi, kuros būs izmaiņas, ir tikai skolas mācību gada laikā, informē VSIA “Autotransporta direkcija”.
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5183 Kandava–Griepciems–Līgciems–Kandava divi pēcpusdienu reisi tiks uzsākti desmit minūtes vēlāk – autobuss no pirmdienas līdz ceturtdienai izbrauks plkst. 15.50 (iepriekš – plkst. 15.40), bet piektdienās – plkst. 15.20 (iepriekš – plkst. 15.10).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5183 Kandava–Zemīte četri pēcpusdienu reisi tiks uzsākti desmit minūtes vēlāk – no Kandavas no pirmdienas līdz ceturtdienai autobuss turpmāk izbrauks plkst. 15.50 (iepriekš – plkst. 15.40) un piektdienās plkst. 15.20 (iepriekš – plkst. 15.10), bet no Zemītes no pirmdienas līdz ceturtdienai izbrauks plkst. 16.35 (iepriekš – plkst. 16.25) un piektdienās plkst. 16.05 (iepriekš - plkst. 15.55).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5740 Kandava–Vāne–Koguļi divi pēcpusdienu reisi tiks uzsākti desmit minūtes vēlāk – no pirmdienas līdz ceturtdienai turpmāk autobuss izbrauks plkst. 15.50 (iepriekš – plkst. 15.40) un piektdienās plkst. 15.20 (iepriekš - plkst. 15.10).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5741 Kandava–Sabile–Matkule divi pēcpusdienu reisi tiks uzsākti desmit minūtes vēlāk – no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 15.50 (iepriekš - plkst. 15.40) un piektdienās plkst. 15.20 (iepriekš - plkst. 15.10).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6061 Tukums–Milzkalne–Smārde divi darbadienu rīta reisi turpmāk būs nedaudz agrāk – autobuss no Tukuma autoostas izbrauks plkst. 7.45 (iepriekš - plkst. 8.00) un no Smārdes izbrauks plkst. 8.10 (iepriekš - plkst. 8.25).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos SIA “Tukuma auto”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Kurzemes plānošanas reģionu.
Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.