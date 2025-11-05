Skats uz Alūksni (foto: Alūksnes novada pašvaldība)
Šodien 13:34
Šodien sāks asfalta seguma ieklāšanu vairākās Alūksnes ielās
No 5. novembra SIA “RUBATE” sāks asfalta seguma ieklāšanu Helēnas ielas posmā no Jāņkalna ielas līdz Lielā Ezera ielai, kā arī Blaumaņa un Tirgotāju ielās, paziņojusi Alūksnes novada pašvaldība.
Autovadītājiem jāņem vērā, ka asfaltēšanas laikā minētajās ielās būs ļoti apgrūtināta satiksme, tādēļ autovadītāji aicināti iespēju robežās izvēlēties citus maršrutus.
🔹Helēnas ielā trešdien plānots sākt ar vienas joslas asfaltēšanu, bet ceturtdien ieklāt asfaltu otrā joslā. Iespējams, ka Blaumaņa un Tirgotāju ielas asfaltēšanas laikā īslaicīgi būs slēgtas satiksmei.
🔹Vecākus, kas ar automašīnu nogādā bērnus uz un no PII “Pienenīte” rītos un vakaros, kā arī Alūksnes Sporta skolas audzēkņus, aicinām izmantot iespēju novietot auto kādā no tuvākajiem stāvlaukumiem (pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vai Alūksnes novada bibliotēkas).
Pašvaldība atvainojas un aicina ar sapratni izturēties pret īslaicīgām neērtībām!