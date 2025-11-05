Dežurē naktīs un kurina ugunskurus: cilvēki Rēzeknes novadā dzīvo bailēs vilku un lāču uzbrukumu dēļ
Rēzeknes novada mazā apdzīvotā vietā Sprinda valda satraukums un bailes — iedzīvotāji ir pārliecināti, ka viņu tuvumā klejo bīstams lācis, kas apdraud gan cilvēkus, gan mājdzīvniekus.
Pēc diviem nežēlīgiem gadījumiem, kad pie mājām tika atrasti saplosīti suņi, vietējie iedzīvotāji vērsās Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) ar iesniegumu, pieprasot atļauju dzīvnieka nošaušanai. Taču oficiālā izmeklēšana sniedza pavisam citu rezultātu.
DAP speciālisti veica DNS analīzes, kuras nosūtīja uz Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”. Rezultāti pierādīja — uzbrukumus nav veicis lācis, bet gan vilku bars. Eksperti skaidro, ka lāči suņiem uzbrūk ārkārtīgi reti, tikai tad, ja jūtas apdraudēti vai aizsargā savus mazuļus.
Tomēr vietējie iedzīvotāji joprojām paliek pie sava. Ciema iedzīvotājs Ivans Goršanovs apgalvo, ka 15. oktobra rītā personīgi redzējis lāci, kad pavadījis bērnu uz skolas autobusu. Par līdzīgiem novērojumiem sociālajos tīklos ziņojuši arī Natālija Safecka un vietējā mednieku kolektīva vadītājs Mihails Varlamovs.
Kopš tā laika spriedze ciemā tikai aug — cilvēki dežurē naktīs, kurina ugunskurus un atstāj ieslēgtu radio, lai ar troksni atbaidītu plēsējus. Vecāki baidās laist bērnus ārā bez uzraudzības.
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji uzsver, ka iedzīvotājiem reālu apdraudējumu lāča dēļ šobrīd nav. Lāči dažkārt ieklīst apdzīvotās vietās, taču viņus piesaista nevis cilvēki, bet pārtika — āboli, dārzeņi vai bišu stropi.
Savukārt vilku populācija Latvijā tiek kontrolēta, un šos dzīvniekus drīkst medīt noteiktos apjomos. DAP aicina iedzīvotājus ziņot par vilku uzbrukumiem Valsts meža dienestam vai vietējiem medniekiem, kā arī iepazīties ar drošības noteikumiem saskarē ar savvaļas dzīvniekiem vietnē daba.gov.lv.