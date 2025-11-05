Rīgā slēgs Bauskas ielas savienojumu ar Mūkusalas ielu
Turpinoties reģionālas un pilsētas nozīmes veloinfrastruktūras izbūvei maršrutā Rīga-Ķekava, no šodienas līdz 14. novembrim tiks slēgta satiksme Mūkusalas ielas uzbrauktuvē no Bauskas ielas, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Par darbu veikšanu atbildīgajiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajā ielas posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksmi.
Šogad norit gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi posmā no Mūkusalas ielas rotācijas apļa līdz Rīgas robežai pie Bauskas šosejas (A7) 4,2 kilometru kopgarumā, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Būvdarbus Rīgas teritorijā organizē Rīgas pašvaldība un veic SIA "Tilts". Kopējā līgumsumma ir 5,9 miljoni eiro.
Gar Bauskas šosejas ievadu Rīgā LVC organizē gājēju un velosipēdistu ceļa un tuneļa izbūvi, kas nodrošinās savienojumu starp Rīgas pašvaldības izbūvēto infrastruktūru un Ķekavas pašvaldības infrastruktūru no Rīgas centra uz Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem.
Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide virzienā Rīga-Ķekava ir viens no trim šāda veida projektiem, kas ir iekļauti kā daļa no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna. Pārējie divi maršruti ir Rīga-Ulbroka un Rīga-Babīte-Piņķi.