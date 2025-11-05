Ventspils piedāvā bagātīgu patriotisku pasākumu klāstu, gaidot Lāčplēša dienu
Novembrī Ventspils iemirdzas patriotiskās noskaņās – pilsēta tērpjas sarkanbaltsarkanajās krāsās, un ventspilnieki kopā ar pilsētas viesiem aicināti piedalīties daudzveidīgā svētku programmā, kas, tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai, veltīta Lāčplēša dienai.
Radošās darbnīcas un aktivitātes
No 10. līdz 22. novembrim ventspilnieki un pilsētas viesi aicināti piedalīties interaktīvā piedzīvojumā “Atklāj Ventspili!”, izmantojot viedtālruni, lai atklātu pilsētas kultūrvēstures objektus, pildītu uzdevumus un iepazītu interesantus faktus par Ventspils un Latvijas vēsturi.
Aktivitātes sākuma punkts ir Ventspils Digitālais centrs (Akmeņu iela 3), kur skatlogā būs redzama pirmā norāde ceļojuma sākšanai. Lai piedalītos, nepieciešama lietotne ActionBound un interneta pieslēgums.
Pabeidzot maršrutu, dalībnieki saņems balviņas Ventspils Tūrisma informācijas centrā (Akmeņu iela 5). Tūrisma informācijas centra darba laiks: pirmdien–piektdien 8.00–17.00, sestdien 10.00–16.00, svētdien – slēgts.
Līdz 15. novembrim Amatu mājas darba laikā notiks radošā nodarbība “Noaud Latvijas lenti!” Pieredzējušās audējas tautas lietišķās mākslas studija “Vīkale” vadītāja Inita Dzalbe un TLMS vadītāja Vija Done palīdzēs ikvienam noaust savu sarkanbaltsarkanu lenti. Ieeja ar muzeja biļetēm.
No 11. novembrim līdz 18.novembim Livonijas ordeņa pilī notiks radošā darbnīca “Veido apsveikumu no Latvijas simbolu elementiem”. Ieeja ar muzeja ieejas biļetēm.
Zinātnes centrā VIZIUM katru sestdienu un svētdienu plkst. 13.00 notiks radošā darbnīca “Mazais veido lielo: Latvijas stāsts”. Dalībnieki varēs pētīt pasauli zem mikroskopa, darboties ar kinētiskajām smiltīm un kopā veidot savu stāstu par Latviju.
Savukārt no 10. līdz 23. novembrim Zinātnes centra VIZIUM foajē būs īpaša aktivitāte “Spēka ozols Latvijai”: ikviens aicināts atstāt savu apsveikumu uz ozola lapas, kas kļūs par daļu no kopīgā spēka koka.
Tematiskās nodarbības muzejos
Otrdien, 11. novembrī, plkst. 17.30 Livonijas ordeņa pilī notiks vēstures otrdiena: “Ventspils aizsargu pulka speciālās vienības”, kur par 2. aizsargu pulka darbību stāsta vēstures nodaļas vadītāja Stella Lindenberga. Ieeja bez maksas.
Bezmaksas lekcija Piejūras brīvdabas muzejā “Ventspils Brīvības cīņu laikā” 9.–12. klašu skolēniem. Pieteikšanās līdz 11. novembrim: Artūrs Tukišs, 26144208.
No 11. līdz 18. novembrim
• Livonijas ordeņa pils - radošā nodarbība “Mans ordenis” pirmsskolai un sākumskolai (Kas ir apbalvojums? Kas ir ordenis? Par ko to piešķir?). Cena: 20 EUR + muzeja biļete. Pieteikšanās: Ilva Buntika-Krūmiņa, 29590093, ilva.buntika@ventspils.lv.
• Amatu māja - radošā nodarbība “Lai kurp Tu dotos, ņem Latviju sev līdz!” (patriotiskas nozīmītes ar Agneses Rudzītes zīmējumiem). Cena: 20 EUR + muzeja biļete. Pieteikšanās: Marta Tjarve, 26385346, marta.tjarve@ventspils.lv.
• Piejūras brīvdabas muzejs - radošā nodarbība “Ģimenes karogs”. Cena: 20 EUR + muzeja ieejas biļete. Pieteikšanās: Inga Uhaņa, 29741319, inga.uhana@ventspils.lv.
• Herberta Dorbes muzejs - lekcija “Kultūras dzīve Ventspilī Otrā pasaules kara beigu posmā” pamatskolas un vidusskolas skolēniem. Cena: 20 EUR. Pieteikšanās: Inese Aide, 29999653, inese.aide@ventspils.lv.
Kultūras un mūzikas notikumi
Sestdien, 8. novembrī, plkst. 19.00 teātra namā “Jūras vārti” uzstāsies Miks Galvanovskis koncertprogrammā “Par savu zemi saukt”. Skanēs oriģināldziesmas, gan arī iemīļotas latviešu patriotiskās dziesmas Mika aranžējumā. Biļetes: “Biļešu paradīze”.
Svētdien, 9. novembrī, plkst. 13.00 un 17.00 koncertzālē “Latvija” uzstāsies Zigfrīds Muktupāvels ar savu monokoncertu, atzīmējot 75 gadu jubileju. Biļetes: “Biļešu paradīze”.
Bibliotēku pasākumi
Bērnu bibliotēkā ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot 636 27361:
• Pirmsskolas vecuma bērniem un 1.–3. klases skolēniem – nodarbība “Mūsu zeme Latvija” ar Toma Kalninska stāstu “Zaķa Garauša laimes zeme” un kustību spēli “Manas kājas”.
• Nodarbība “Kā radās Latvija?” par valsts rašanos.
• Erudīcijas spēle “Mana zeme Latvija” 1.–9. klašu skolēniem.
Gāliņciema bibliotēkā:
Trešdien, 5. novembrī, plkst. 17.00 radošais vakars seno arodu ciklā “Vakarēšana” (rokdarbi, filca bumbiņu gatavošana).
Ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot 636 24485, pieejamas arī nodarbības par latviskajām ieražām un gadskārtu svētkiem.
Pārventas bibliotēkā ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot 636 80072:
• Katru otrdienu plkst. 10.30 un ceturtdienu plkst. 10.00 notiek “Valodas kafejnīca” latviešu valodas praktizēšanai pieaugušajiem.
• Pamatskolas audzēkņiem – tematiska nodarbība “Mana Latvija – manas saknes”.
Mūzikas bibliotēkā ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot 636 27363 vai rakstot muz.bibl@ventspils.lv:
Pieejama nodarbība “Sapņu karoga stāsts” par koncertzāles “Latvija” tapšanu un Latvijas karoga nozīmi, noslēgumā ekskursija pa koncertzāli.
Lāčplēša dienas atceres pasākumi – 11. novembrī
Lai kopīgi godinātu Latvijas brīvības cīnītājus un apliecinātu pateicību tiem, kuri ziedojuši sevi mūsu valsts neatkarībai, Ventspilī, otrdien, 11. novembrī norisināsies vairāki Lāčplēša dienas atceres pasākumi:
• Plkst. 12.00 – ziedu nolikšana pie Ventspils Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlas (Ventspils Esplanādē, pie domes).
• No plkst. 17.00 līdz 18.00 – Lielajā laukumā pulcēšanās lāpu gājienam. Pasākumā piedalīsies robežsardze, zemessardze, jaunsargi un Ventspils skolu audzēkņi ar muzikāliem un literāriem priekšnesumiem.
• Plkst. 18.00 – dziesmotais lāpu gājiens “Gaismas upe” (maršruts: Lielais laukums – Lielais prospekts – Saules iela – Aizsaules iela – Meža kapi).
• Plkst. 18.30 – piemiņas brīdis pie Baltā krusta Meža kapos. Uzrunas teiks Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Kārlis Irbe un Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš.
• No plkst. 19.00 – ugunszīmes “Mēness krusts” veidošana Reņķa dārzā kopā ar folkloras kopu “Laipa” un tās vadītāju Ligitu Vaļuku. Aicinām ikvienu ņemt līdzi svecīti – katra gaisma kļūs par daļu no kopīgā tautas spēka simbola. Pasākumu atbalsta SIA “Diana Sveces”.
Ventspils aicina iedzīvotājus un viesus piedalīties patriotiskajos pasākumos, lai stiprinātu piederību mūsu pilsētai un valstij, atcerētos par mūsu kopīgajām vērtībām, godinātu varoņus un kopīgi iedegtu gaismu par Latviju.