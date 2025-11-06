"21. gadsimta Pelnrušķītes!" Rīdzinieki iesmej par jaunajām prasībām rudens lapu nodošanā
Rīgas dome no 1. līdz 30. novembrim piedāvā iespēju bez maksas nodot savāktās koku un krūmu lapas, tomēr tam ir viens nosacījums - lapās nedrīkst būt Spānijas kailgliemeži. Vairākus iedzīvotājus šis nosacījums pamatīgi uzjautrinājis un viņi norāda, ka būs spiesti kļūt par 21. gadsimta Pelnrušķītēm.
"Esmu vīlies, ka nav prasība sašķirot lapas pēc krāsām!" vietnē "X" iesmej Ivo. "Atrastos gliemežus publiski nošaus," pauž Gvido. "Oho! Un kā izšķirot lapas pirms nodošanas, ja ir aizdomas, ka tur varētu būt kailgliemeži? 21. gadsimta Pelnuršķītes lasīs tos no lapām," piebilst Ilona. Bet Emma dalās pārdomās, ka varbūt domnieki izgudrojuši gliemežu detektoru, ar kuru palīdzību pārbaudīs, vai maisos nav kailgliemeži.
Tikmēr vairākiem iedzīvotājiem radušās praktiskas dabas pārdomas. "Kā pārkāpuma konstatēšanas brīdī situācija tiks risināta?!" vaicā Baiba. "Kā ar kailgliemežu olām? Lapas pa vienai jāpārlasa?" vaicā Einis. Bet Inga norāda, ka domei vajadzētu rīkoties tieši otrādi. "Ja tiešām uztrauc kailgliemeži, tad šādās savākšanas vietās ērti vajadzētu lietot limacīdus, kaitēkļu ierobežošanai," pauž sieviete.
Rīgas dome skaidro, kā situācija tiks uzraudzīta
"Ņemot vērā Spānijas kailgliemežu straujo izplatību, Rīgas pašvaldība ierobežo tā izplatību arī rudens lapu nodošanas laikā," Jauns.lv norada Rīgas domes pārstāve Ieva Grīsle. "Rīgas pašvaldība rudens lapu nodošanas punktos nodrošinās pašvaldības atbildīgās struktūrvienības pārstāvju klātbūtni, kas iespēju robežās uzraudzīs un koordinēs projekta norisi."
"Ja tiks konstatēti maisi ar lielu daudzumu kaitēkļu, šie maisi netiks pieņemti kopējā lapu nodošanas plūsmā, tie tiks novirzīti uz citu transportu," norāda Rīgas domes pārstāve.
"Lai taupītu darbinieku un laika resursu rudens lapu nodošanas punktos, aicinām iedzīvotājus, savācot lapas, sekot līdzi maisu saturam. Ja savācot lapas, tiek konstatēts Spānijas kailgliemezis, lūdzam rīkoties tieši tāpat kā iedzīvotāji rīkojas savos privātajos īpašumos – iznīcināt , tādejādi nepieļaujot tā turpmāko izplatību citviet."
Grīsle uzsver, ka "Spānijas kailgliemežu ierobežošanā ir jāiesaistās visu kaitēkļu skarto teritoriju īpašniekiem, kā to paredz ierobežojošie pasākumi, lai šī ierobežošana būtu efektīva". "Kaitēkļa ierobežošana ir darbietilpīgs process, kas ir jāveic katru gadu un regulāri. Kaitēkļu apkarošanā pielieto un arī iesaka kombinēt dažādas ierobežošanas metodes," viņa uzsver. Vairāk par lapu nodošanas punktiem un laikiem lasi ŠEIT.