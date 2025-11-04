Sūtīja nepatīkamas bildes, cenšoties iebiedēt: tiesai nodota lieta pret vīrieti, kurš draudējis nogalināt tiesnesi
2025. gada 31. oktobrī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Rīgas rajona tiesai nodeva krimināllietu, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par to, ka viņš draudēja kādai tiesnesei izdarīt slepkavību.
Rīgas rajona tiesā no 2023. gada maija līdz 2024. gada maijam atradās krimināllieta, kurā minētais vīrietis tika apsūdzēts par slepkavību. Kopumā lietā apsūdzētas trīs personas, vienai no tām piemērojot drošības līdzekli – apcietinājums. Tādējādi šim kriminālprocesam saprātīga termiņa nodrošināšanai bija priekšrocība salīdzinājumā ar pārējiem kriminālprocesiem.
Apsūdzētais, cenšoties traucēt tiesas procesu un iebiedēt tiesnesi, vairākkārt uzvedās agresīvi un izaicinoši tiesas sēžu un ārpus to laikā, veica nevēlamu saziņu ar tiesnesi un apzināti iesniedza nepamatotus iesniegumus, kuros tika lietoti necenzēti vārdi, aizskarošiem izteikumiem un kopumā saturs, kas pauž necieņu.
Minēts, ka apsūdzētais vīrietis apzinājās, ka viņa rīcība ir aizkaroša un nolūks esot bijis iebiedēt tiesnesi, jo viņai tika sūtīti iesniegumi, kuros izteikti slēpti draudi tiesnesi nogalināt, piemēram, no savas elektroniskā pasta adreses viņš tiesnesei nosūtīja ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēstuli, kurā aprakstīja kāda tiesneša slepkavību, pievienojot tiesneša foto attēlu. Tādā veidā apsūdzētais norādīja tiesnesei, ka viņu sagaidīs tādas pašas sekas kā noslepkavoto tiesnesi.
Citā datumā viņš tiesnesei nosūtīja e-pasta vēstuli ar pielikumā pievienotu attēlu, kurā attēlots, kā cilvēkam nodīrā ādu. Attēlam pievienots teksts – Džerards Deivids "Korumpēta tiesneša ādas nodīrāšana". Tāpat apsūdzētais tiesnesei nosūtīja ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēstuli, kurā cita starpā norādīja, ka 2024. gada februārī pēc tiesas sēdes viņš aizsūtījis tiesas kancelejas darbinieci paskatīties, vai tiesnese netaisīs pašnāvību tāpat kā kāds tiesnesis 1998. gadā. Tādā veidā apsūdzētais norādīja tiesnesei, ka ar viņu var notikt tas pats, kas ar pašnāvību izdarījušo tiesnesi.
Krimināllietas iztiesāšanas laikā apsūdzētā izteikto draudu un uzvedības dēļ, kā arī ņemot vērā vīrieša personību, viņam inkriminētā nozieguma – slepkavības pastiprinošos apstākļos – smagumu un izdarīšanas apstākļus, tiesnese saņemto vēstuļu saturu ar draudiem viņu nogalināt uztvēra kā reālu apdraudējumu savai veselībai un dzīvībai un viņai bija pamats baidīties, ka draudi nogalināt var tikt izpildīti, un pamats baidīties par savu drošību.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.