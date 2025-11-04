Latvija dāvinās Ukrainai vēl 19 auto, kas atņemti dzērājšoferiem un citiem noziedzniekiem
Lai veicinātu Ukrainas sabiedrības atbalstu un stiprinātu sadarbību ar Ukrainas institūcijām ārkārtas apstākļos, ko radījis Krievijas Federācijas izraisītais karš, valdība atbalstīja nodot Ukrainai bez atlīdzības 19 dzērājšoferiem un citās krimināllietās konfiscētās automašīnas par kopējo tirgus vērtību 55 000 eiro.
Transportlīdzekļi paredzēti Ukrainas Aizsardzības ministrijas armijas daļām, Ukrainas Nacionālajai gvardei, Čerņihivas apgabala Korjukivkas pilsētas domei un Žaškivas pilsētas primārās medicīniskās un sanitārās palīdzības centram.
Transportlīdzekļu piegādi nodrošinās biedrība “Agendum”, fonds “Entrepreneurs for Peace” un biedrība “Tavi draugi”, kas sedz visus ar nogādāšanu saistītos izdevumus un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 17. decembra noteikumu Nr.901 “Noteikumi par kompetentajām institūcijām un rīcību ar valstij piekritīgo mantu” regulējumu, Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) veic valstij piekritīgās kustamās mantas pārņemšanu, glabāšanu, uzskaiti, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšanu valsts un pašvaldību budžetā par kustamo mantu, kas atrodas glabāšanā NVA.
Latvijas valdība ir apņēmusies turpināt sniegt nepieciešamo atbalstu Ukrainai un transportlīdzekļu nodošana ir tikai viena no daudziem soļiem, kas tiek veikti, lai palīdzētu Ukrainas sabiedrībai šajā grūtajā laikā.