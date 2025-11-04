Latvija stiprina aizsardzības sadarbību - rosinās dronu mācības kopā ar sabiedrotajiem un Ukrainu
Latvija rosinās nākamgad īstenot dronu mācības ar Apvienoto reaģēšanas spēku (JEF) dalībvalstīm, kurā paplašinātā partnerībā tiks iesaistīta arī Ukraina, informēja Aizsardzības ministrijā.
Par šādu Latvijas iniciatīvu Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Gātere (P) plāno paziņot JEF aizsardzības ministru sanāksmē Norvēģijā.
Sanāksmes laikā tiks diskutēts par aktuālo drošības situāciju Eiropā, nepieciešamību pilnveidot operacionālo sadarbību starp JEF dalībvalstīm, kā arī par turpmākajiem soļiem kopējās gatavības un reaģēšanas spēju stiprināšanā. Tāpat tiks izstrādāti ieteikumi JEF līderu nākamajai sanāksmei, kas plānota Somijā. Vizītes laikā plānotS NATO Daudznacionālajā gaisa operāciju centra Būdē apmeklējums, kā arī tikšanās ar Ukrainas delegācijas pārstāvjiem.
Tāpat sanāksmē paredzēts parakstīt atjaunoto visaptverošo saprašanās memorandu, kas aizstās līdzšinējo, 2018. gadā noslēgto dokumentu. Laikā kopš tā parakstīšanas JEF dalībnieku lokā notikušas būtiskas izmaiņas - Zviedrija un Somija pievienojušās NATO, Islande kļuvusi par JEF dalībvalsti 2021. gadā, kā arī būtiski mainījusies ģeopolitiskā un drošības situācija, ko līdzšinējais memorands vairs pilnībā neatspoguļo, skaidro ministrijā.
JEF ir desmit līdzīgi domājošu valstu - Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas - koalīcija, kas ietver augstas gatavības spēkus ātrai reaģēšanai uz krīzēm Tālajos Ziemeļos un Ziemeļeiropā. Koalīcija tika izveidota 2015. gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas.