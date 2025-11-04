Policija meklē vīrieti saistībā ar noziedzīgu nodarījumu Pārdaugavā
foto: Valsts policija
Aizdomās par noziedzīgu nodarījumu Valsts policija meklē attēlos redzamo vīrieti.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē attēlos redzamo vīrieti, kurš tiek saistīts ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu Pārdaugavā.

Likumsargi aicina iedzīvotājus aplūkot izplatītās fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš atpazīst vīrieti vai zina viņa atrašanās vietu.

foto: Valsts policija
foto: Valsts policija
Informāciju iespējams nodot, zvanot uz tālruņa numuriem 67500751, 28701106 vai uz ārkārtas palīdzības tālruni 112.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

