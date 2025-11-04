Rīgā ugunsgrēkā daudzstāvu dzīvojamā mājā cietis cilvēks, evakuēti 30 iedzīvotāji
Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkā sešstāvu dzīvojamā mājā Džohara gatvē Rīgā cietis viens cilvēks, bet 30 evakuējušies, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu glābēji saņēma īsi pēc plkst. 22. Ēkas ceturtā stāva kāpņu telpā dega bērnu ratiņi un durvis viena kvadrātmetra platībā.
Savukārt pirmdienas pēcpusdienā Dzirciema ielā Rīgā četrstāvu sabiedriskās ēkas pirmā stāva piebūvei degušas jumta koka konstrukcijas piecu kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās 20 cilvēki.
Vēl četri izsaukumi bijuši saistīti ar bez uzraudzības atstātu piedegušu ēdienu.
Šāds izsaukums saņemts uz daudzdzīvokļu ēku Skolas ielā Brocēnos. Degšana likvidēta pirms glābēju ierašanās.
Tāpat arī Ķekavā, kur ēdiens bija piededzis divstāvu sabiedriskas ēkas palīgtelpā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās deviņi cilvēki. Degšana likvidēta pirms glābēju ierašanās.
Tāds pats izsaukums saņemts uz daudzdzīvokļu ēku Lidotāju ielā Ventspilī. Notikumā cieta viens cilvēks.
Līdzīgs izsaukums saņemts arī uz piecstāvu dzīvojamo māju Laivinieku ielā Liepājā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās 13 cilvēki, bet divus cilvēkus ugunsdzēsēji izglāba no piedūmota dzīvokļa.
Ugunsdzēsēji katru dienu saņem izsaukumus, kuros iedzīvotāji ziņo par sadūmojumu kāpņu telpā vai dūmiem dzīvojamās ēkas logā. Visbiežāk, pārmeklējot ēku, ugunsdzēsēji konstatē, ka mājokļa virtuvē uz plīts ir piededzis ēdiens, bet mājās neviena nav vai arī mājinieki ir iemiguši. VUGD atgādina, ka, gatavojot ēdienu, nedrīkst pat uz īsu brīdi atstāt mājokli vai aiziet atpūsties, jo, piedegot ēdienam, rodas spēcīgs sadūmojums, kas apdraud apkārtējo veselību, un karstums, kā rezultātā var aizdegties apkārt plītij esošie priekšmeti.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega elektriskais skūteris, vieglā automašīna, pirts un atkritumi. Kopumā dienests saņēma 42 izsaukumus - desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet vēl desmit izsaukumi bija maldinājumi.