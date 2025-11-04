“ManaBalss.lv” tiek pārmests, ka netiek publicēta iniciatīva par izstāšanos no Stambulas konvencijas; platforma norāda - viss notiek korekti
Sociālajos tīklos izraisījies plašs satraukums pēc tam, kad kāds lietotājs platformā “X” (iepriekš “Twitter”) norādīja, ka viņa iniciatīva vietnē “ManaBalss.lv” par izstāšanos no Stambulas konvencijas nav tikusi publicēta, lai gan esot iesniegta jau divas reizes.
“Vēlos informēt par to, ka jau divas reizes esmu iesniedzis ManaBalss.lv pieteikumu ar savu iniciatīvu Valsts prezidentam izsludināt Saeimā pieņemto likumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Manu iniciatīvu ManaBalss.lv pieņēma, bet joprojām nav to nopublicējusi,” raksta Māris savā ierakstā “X”.
Kā portālam Jauns.lv skaidro “ManaBalss.lv” galvenā redaktore Signe Valtiņa, šobrīd platformā ir iespēja parakstīties gan par atbalstu Stambulas konvencijai, gan pret tās ratifikāciju.
“Jaunā iniciatīva šobrīd nav redzama pie aktuālajām, jo mūsu algoritms darbojas tā, ka, kad notiek liela aktivitāte citās iniciatīvās, tās automātiski izvirzās uz aktuālo sadaļu. Mēs nevaram to manuāli mainīt. Tāpēc arī šobrīd aktīvāk redzama ir iniciatīva “par” konvenciju, bet nevar teikt, ka “pret” nav publicēta,” skaidro Valtiņa.
Viņa piebilst, ka pēc politiķes Jūlijas Stepaņenko lūguma platformā atkal aktivizēta arī iepriekš Saeimā noraidītā iniciatīva, kas vērsta pret konvenciju. “Ja teorētiski tur atkal savāc desmit tūkstošus parakstu, tā var tikt atkārtoti iesniegta Saeimai,” norāda Valtiņa.
“Nevar teikt, ka otrai pusei nav iespējas izteikties. Viss notiek korekti,” viņa uzsver.
Ieskatoties Manabalss.lv tiešām var pārliecināties, ka pēdējās dienās aktualizējusies arī vēl 2016. gadā sākta iniciatīva par Latvijas nepievienošanos konvencijai, kas līdz šim piesaistījusi gandrīz 34 000 atbalstītāju. Turklāt pirmdien uzsākta vēl viena jauna iniciatīva, kurā prezidentam lūgts izsludināt izstāšanos no Stambulas konvencijas, ko parakstījuši nedaudz vairāk kā 5 800 iedzīvotāju.
Īsi pirms Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča paziņojuma iniciatīvu neizsludināt likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas bija parakstījuši vairāk nekā 65 000 cilvēku.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pirmdien paziņoja, ka nodevis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, kas paredz Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu pārskatīšanu.
Prezidents arī aicinājis šo jautājumu nodot izlemšanai nākamajai Saeimai, kuras vēlēšanas notiks 2026. gada rudenī.