"Progresīvie": vienīgais pareizais lēmums ir Latvijas palikšana konvencijā
"Pēdējās dienas pēc Saeimas 30. oktobra lēmuma par izstāšanos no t. s. Stambulas konvencijas apliecina, ka Latvijas sabiedrība ir pret vardarbību un vēlas drošību, kā arī nav gatava riskēt ar Latvijas kā Rietumiem piederošas Eiropas Savienības valsts ģeopolitisko orientāciju," pauž partija "Progresīvie".
Toms Zariņš, "Progresīvie" partijas Saeimas frakcijas konsultants, norāda, ka to apliecina kā sen nepieredzēta mobilizācija uz protestiem visā Latvijā un ārpus tās, tā arī iniciatīva portālā “ManaBalss.lv”, kura savākusi rekordlielu parakstu daudzumu — līdz šim brīdim to parakstījuši vairāk nekā 57 000 cilvēku.
“Parādās signāli, ka vairāki deputāti beidzot sapratuši, ka nevar spēlēties ar cilvēku ciešanām un valsts reputāciju politisku spēlīšu dēļ. Mēs aicinām prezidentu dot viņiem iespēju labot kļūdu un ieklausīties sabiedrības skaidrajā vēstījumā, kurš pēdējās dienās ir kļuvis acīmredzams,” uzsver partijas Progresīvie Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
Konsultācijās pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča "Progresīvie" uzsvēra, ka vienīgais pareizais lēmums pašreizējā situācijā ir atgriezt likumprojektu otrreizējai caurlūkošanai, atteikties no denonsēšanas plāniem un palikt konvencijā, lai apturētu tālāku kaitējumu Latvijas sabiedrībai un valsts reputācijai, noradīja Zariņš.