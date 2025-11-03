"Vivi" konduktoriem turpmāk pie apģērba būs piestiprināta videokamera
Lai uzlabotu pasažieru un darbinieku drošību, turpmāk "Vivi" vilcienos konduktoriem pie apģērba būs piestiprinātas kameras, informē "Pasažieru vilciens".
To mērķis ir samazināt dažādu incidentu riskus, fiksēt konfliktsituācijas, kā arī ātrāk sazināties ar dispečeru centru, lai nepieciešamības gadījumā iesaistītu arī operatīvos dienestus.
Kameras nodrošina iespēju ne tikai fiksēt notikumus un iegūt objektīvus pierādījumus, bet arī izveidot tiešsaistes savienojumu ar dispečeru centru. Tas ļauj redzēt notiekošo vilciena vagonā reāllaikā un operatīvi reaģēt uz situācijām, sniedzot tūlītēju atbalstu konduktoram vai pasažierim. Sistēma ļauj precīzi noteikt, kuram konduktoram kamera izsniegta un kurā maršrutā viņš strādā.
Biežākās konfliktsituācijas vilcienos rodas, kad kāds no pasažieriem ir fiziski vai emocionāli agresīvs pret citiem pasažieriem vai darbiniekiem, bojā vilcienu vai rada neērtības citiem, neievērojot noteikumus dzīvnieku pārvadāšanā u.c.
Jaunās pie konduktora apģērba piestiprināmās kameras papildinās jau esošās videonovērošanas iekārtas, kas izvietotas vilcienu salonos. Vienlaikus Vivi atsakās no fiziskās apsardzes pakalpojuma vilcienos, tādējādi pārejot uz modernākām un efektīvākām tehnoloģijām, lai vilciena brauciens ikvienam pasažierim būtu vēl drošāks, mierīgāks un patīkamāks.
Savukārt ieviestais pārvaldības risinājums nodrošina datu glabāšanu un piekļuves kontroli atbilstoši normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības prasībām.