Zandartu mazuļi sagatavoti ielaišanai ezerā
Novadu ziņas
Šodien 17:59
Rēzeknes novada Adamovas un Meirānu ezeros ielaisti zandartu mazuļi
Oktobrī, īstenojot projektu "Zivju pavairošana Rēzeknes novada Adamovas un Meirānu ezeros", abās ūdenstilpēs ielaisti zandartu mazuļi, aģentūra LETA uzzināja Rēzeknes novada pašvaldībā.
Projekta mērķis ir palielināt zivju krājumus Rēzeknes novada Meirānu un Adamovas ezeros, lai veicinātu zivju resursu atražošanu un nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas zvejas un makšķerēšanas organizēšanai. Papildinot ezerus ar zandarta mazuļiem, tiek saglabāts zivju barības ķēdes līdzsvars, radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, uzsver pašvaldībā.
Ezeros tika ielaisti vienvasaras zandartu mazuļi. Adamovas ezerā ielaisti 17 000, Meirānu ezerā - 9800 zivju mazuļi ar vidējo svaru 6,21 grams.
Zivju mazuļu piegādi veica zemnieku saimniecība "Skaldas". Kopējā projekta summa ir 8593 eiro, no tiem Zivju fonda finansējums ir 7402 eiro, pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums - 1491 eiro.