Mūžībā devies “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis
foto: Paula Čurkste/LETA
Mūžībā devies PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis.
Sabiedrība

Mūžībā devies “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Mūžībā devies piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe” valdes priekšsēdētājs un Siera kluba valdes loceklis Imants Balodis – ilggadējs uzņēmuma vadītājs, nozares profesionālis un cilvēks ar lielu sirds siltumu.

Mūžībā devies “Straupe” valdes priekšsēdētājs Iman...

Kā vēsta viņa kolēģi, Balodis bijis izcils uzņēmējs, gudrs padomdevējs un sirsnīgs cilvēks, kurš ar savu darbu un personību atstājis paliekošu nospiedumu Latvijas piena un pārtikas nozarē.

“Vakar vēl runājām pa telefonu… Šorīt Imants Balodis devās mūžības ceļā. Šobrīd vārdi ir lieki – tie mūs nespēj mierināt. Milzīgs zaudējums,” teikts Siera kluba paziņojumā.

Organizācijas un nozares pārstāvji izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un “Straupes” kolektīvam.

Tēmas

StraupeIn Memoriam

Citi šobrīd lasa