Mūžībā devies “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis

Mūžībā devies PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis.
Mūžībā devies piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe” valdes priekšsēdētājs un Siera kluba valdes loceklis Imants Balodis – ilggadējs uzņēmuma vadītājs, nozares profesionālis un cilvēks ar lielu sirds siltumu.
Kā vēsta viņa kolēģi, Balodis bijis izcils uzņēmējs, gudrs padomdevējs un sirsnīgs cilvēks, kurš ar savu darbu un personību atstājis paliekošu nospiedumu Latvijas piena un pārtikas nozarē.
“Vakar vēl runājām pa telefonu… Šorīt Imants Balodis devās mūžības ceļā. Šobrīd vārdi ir lieki – tie mūs nespēj mierināt. Milzīgs zaudējums,” teikts Siera kluba paziņojumā.
Organizācijas un nozares pārstāvji izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un “Straupes” kolektīvam.