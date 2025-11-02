Mācību laikā Latvijā notiks pastiprināta NATO militārās tehnikas pārvietošanās
No šodienas līdz 10. novembrim NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā īstenos mācību "Resolute Warrior" aktīvo fāzi, kuras laikā paredzēta pastiprināta sabiedroto militārās tehnikas pārvietošanās pa valsts nozīmes un reģionālajiem autoceļiem Daugavpils, Jēkabpils un Madonas apkārtnē, kā arī Sēlijas reģionā, informēja NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā.
Militārās tehnikas pārvietošanās Latvijas teritorijā notiks saskaņā ar iepriekš plānotu un saskaņotu maršrutu. Militārās kolonnas pa valsts nozīmes un reģionālajiem ceļiem pavadīs Militārā policija, Valsts policija vai Nacionālo bruņoto spēku Pārvietošanas koordinācijas centrs, lai nodrošinātu drošu un pārskatāmu satiksmi.
Autovadītāji aicināti būt uzmanīgi militārās tehnikas tuvumā, ievērot lielāku distanci un neapdzīt militārās kolonnas, savukārt iedzīvotāji - ar sapratni izturēties pret iespējamiem īslaicīgiem satiksmes kustības apgrūtinājumiem.
Jau iepriekš ziņots, ka no 15. oktobra līdz 12. novembrim Latvijā notiek NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā plānveida mācības "Resolute Warrior". Mācības norisinās Rīgā, tās apkaimē, kā arī Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos, un to mērķis ir pilnveidot brigādes vienību spējas pildīt aizsardzības uzdevumus visā Latvijas teritorijā - gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām.
NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā karavīri plecu pie pleca ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem vairāk nekā trīs nedēļas pilda dažādus mācību uzdevumus gan militārajos poligonos, gan ārpus tiem, pilnveidojot savstarpējo sadarbību un savietojamību.
Mācību scenārijs paredz pārbaudīt spēju ātri un saskaņoti pārvietot kaujas tehniku un atbalsta vienības no pastāvīgā izvietojuma Ādažos uz dažādiem reģioniem Latvijā, tostarp veicot manevra vingrinājumu Ādažu poligonā ar tanku un artilērijas vienību iesaisti.
Latvijas gaisa telpā notiek plānoti gaisa kuģu un bezpilota lidaparātu lidojumi, lai pilnveidotu vienību kaujas un vadības spējas daudzdimensiju operacionālajā vidē. Mācību "Resolute Warrior" laikā tiek stiprināta arī sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, kuras nodrošina atbalstu gan mācību laikā, gan reāla apdraudējuma gadījumā.