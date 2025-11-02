Mendziņš: šis nav par konvenciju, bet par demokrātiju un matemātiku
LETA valdes loceklis Juris Mendziņš sociālajos tīklos publicējis pārdomas par sabiedrībā aktuālo diskusiju ap Stambulas konvencijas ratifikāciju, uzsverot, ka šī situācija nav par pašu konvenciju, bet gan par demokrātijas mehāniku un vēlētāju gribas pārstāvniecību.
Pēc Mendziņa teiktā, pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušies 59% balsstiesīgo jeb 916 tūkstoši vēlētāju, un rezultāti skaidri parādot, ka konservatīvo spēku pārstāvniecība bijusi gandrīz divas reizes lielāka nekā liberāli noskaņotajām partijām. “Demokrātija nav par to, kas ir "pareizi". Tā ir par to, kā tiek pārstāvētas vēlētāju intereses,” norāda Mendziņš.
Viņš uzsver, ka runas par “tautas balss” ignorēšanu šajā gadījumā nav pamatotas, jo Stambulas konvencija Saeimā ratificēta politisko vienošanos, nevis vēlētāju gribas izpausmes rezultātā. Mendziņš arī atsaucas uz Nassima Nikolasa Taleba jēdzienu par “spītīgo mazākumu”, norādot, ka šoreiz šis mazākums sabiedrībā nav pārspējis vairākuma nostāju – un tas, viņaprāt, esot pozitīvi demokrātijas ziņā.
Tāpat viņš aicina neidealizēt “eiropeiskās vērtības”, atgādinot, ka arī dažādās Eiropas valstīs attieksme pret Stambulas konvenciju un politiskajiem procesiem būtiski atšķiras. “Domāsim ar galvu, balstīsim savus spriedumus datos un nevicināsim lieki karodziņus ar ‘pareizo’ viedokli,” raksta Mendziņš.