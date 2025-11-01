Katastrofu centra būvlaukumā Siguldā noticis traģisks negadījums
Pagājušajā nedēļā Siguldā notika letāls negadījums būvlaukumā. Viens no strādniekiem guva nāvējošas traumas būvdarbu laikā. Pašlaik tiek veikta izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai tika ievēroti visi drošības noteikumi.
Incidents notika Siguldā, Katastrofu pārvaldības centra būvlaukumā, ziņo raidījums “Degpunktā".
"2025. gada 23. oktobrī Siguldā būvdarbu laikā gāja bojā vīrietis, dzimis 1968. gadā. Saistībā ar notikušo Valsts policija uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 20. panta, un tiek gaidīts Valsts darba inspekcijas secinājums par to, vai darba vietā tika ievēroti drošības noteikumi,” norādīja Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Neoficiāla informācija liecina, ka uz vienu no strādniekiem nokritusi betona plāksne, nāvējoši to nospiežot. Valsts darba inspekcija apstiprināja, ka saņēmusi darba devēja ziņojumu par negadījumu, taču visi apstākļi vēl tiek precizēti.
"Vidzemes reģiona Valsts darba inspekcijas darbinieks uzsāka negadījuma izmeklēšanu un veica pārbaudi uz vietas. Pārbaudes gaitā tiks noskaidroti notikuma apstākļi un iemesli, tostarp arī tas, vai tika ievēroti darba aizsardzības noteikumi," paskaidroja inspekcijas pārstāve Ieva Vladimirova.