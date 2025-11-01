Valsts vides dienestam grūtības atrast vajadzīgos darbiniekus
Konkurētspējīga atalgojuma trūkums kavē Valsts vides dienesta (VVD) ekspertu un inspektoru vakanču aizpildi un rada grūtības piesaistīt un noturēt kvalificētu darbaspēku, norādīja VVD pārstāve Aija Jalinska.
Viņa skaidroja, ka pēc Enerģētikas un vides aģentūras (EVA) likvidācijas un iestādes pievienošanās VVD darbu pārtrauca trīs eksperta funkciju veicēji, no kuriem viens bija tieši saistīts ar Ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN).
VVD norādīja, ka funkcijas pamatā tiek nodrošinātas atbilstošā termiņā un kvalitātē arī ierobežotu resursu un paaugstinātas slodzes apstākļos, vienlaikus atzīstot, ka cilvēkresursi kopumā nav pietiekami. VVD esošo darbinieku apjomā ir optimizējis procesus tā, lai uz IVN novirzītu pēc iespējas vairāk ekspertu.
Jalinska uzsvēra, ka šī nozare piesaista augsta līmeņa profesionāļus, kuri viegli var atrast darbu arī privātajā sektorā par augstāku atalgojumu. Konkurētspējīga atalgojuma trūkums ekspertu un inspektoru vakancēm ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē vakanču aizpildi un rada grūtības piesaistīt un noturēt kvalificētu darbaspēku.
Jau ziņots, ka ar 1. oktobri Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) padotībā esošo EVA likvidēja, pievienojot to VVD. Tas tika darīts, lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu, darbības efektivitāti, optimizāciju un birokrātijas mazināšanu. EVA nodeva VVD 35 amata vietas un KEM piecas amata vietas.