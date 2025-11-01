VUGD pēc aptuveni pusgada pārtraukuma atkal būs ģenerālis
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) pēc aptuveni pusgada pārtraukuma atkal būs ģenerālis, jo šo pakāpi plānots piešķirt dienesta priekšniekam Mārtiņam Baltmanim.
Patlaban VUGD nav neviena ģenerāļa, taču pirms pāris gadiem vienlaikus dienestā bija pat vairāki šīs pakāpes nēsātāji. Pēdējais ģenerālis izdienas pensijā devās šogad jūnijā, un tas bija VUGD priekšnieka vietnieks Intars Zitāns.
Patlaban Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi valdības lēmuma projektu, kas paredz pulkvedim Baltmanim ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi piešķirt 18. novembrī.
Baltmanis saskaņā ar likumu līdz novembrim pulkveža pakāpē būs nodienējis ģenerāļa pakāpes piešķiršanai noteikto laiku - piecus gadus.
Tāpat Baltmaņa izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos izvirzītājām prasībām - iegūts profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā un augstākā izglītība ugunsdrošības un civilā inženiera profesijā, bet amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtējums ir A1, kā arī fiziskā sagatavotība ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām.