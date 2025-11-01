Sabiedrība
Šodien 08:27
Novembris sāksies ar mākoņainu sestdienu
Dienā būs mākoņains laiks, tomēr vietām starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Neliels lietus ir gaidāms galvenokārt Latvijas austrumos.
Pūtīs lēns vējš un rīta stundās vēl vietām saglabāsies migla. Maksimālā gaisa temperatūra būs +8…+11 grādi.
Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, tomēr dienas laikā brīžiem tās arī skaidrosies.
Neliels lietus ir gaidāms rīta stundas. Pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs ap +10 grādiem.