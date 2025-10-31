Lāpu gājiens Sudrabkalniņā, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus; 31.10.2025.
Ar lāpu gājienu Sudrabkalniņā piemin 1919. gada Neatkarības cīņu dalībniekus. FOTO
Aizsākot patriotu mēnesi, piektdien Sudrabkalniņā godināja par Latvijas brīvību cīnījušos 1919. gada Neatkarības cīņu dalībnieku piemiņu. Šogad jau ceturto reizi notika lāpu gājiens un svinīgā piemiņas ceremonija, kas veltīta pilsētas aizstāvjiem - 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem.
Piemiņas pasākums sākās ar lāpu gājienu no Autotanku pulka pieminekļa Pulka un Slokas ielas krustojumā. Dalībnieki devās nepilnus divarpus kilometrus garā ceļā uz Sudrabkalniņu - pa maršrutu, kas simboliski ataino karavīru ceļu no kazarmām uz kaujas vietu 1919. gada novembrī. Lāpu gājienu pavadīja muzikāls priekšnesums ar līdzdziedāšanu.
Noslēgumā pie pieminekļa pilsētas aizstāvjiem Sudrabkalniņā notika svinīgā piemiņas ceremonija, kurā tika godināti varoņi. Pasākumu kuplināja muzikāli priekšnesumi Nacionālo Bruņoto spēku orķestra pavadībā.
Aizsardzības ministrija aicināja ikvienu iedzīvotāju piedalīties piemiņas pasākumā un godināt varoņus, kuri cīnījās par brīvu un neatkarīgu Latviju. Iedzīvotājus aicināja pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti - kā cieņas un piederības simbolu.