Valkas novadā: sarunas par pašvaldības budžetu un reģiona attīstības potenciālu, rotaļu kluču eksports uz vairāk nekā 50 valstīm un sidra darināšana
Piektdien, 31. oktobrī, Valkas novadā reģionālajā vizītē viesojās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Vizītes laikā ne tikai notika tikšanās ar pašvaldības vadību, bet apmeklējot vietējos uzņēmumus bija iespēja iepazīties ar reģiona attīstības potenciālu un uzzināt kādas preces eksportējam uz vairākām valstīm.
Reģionālā vizīte sākās Valkas novada pašvaldībā, kur notika tikšanās ar domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un izpilddirektoru Valdi Šaicānu. Sarunās tika apspriesta pašvaldības sarežģītā finanšu situācija, tās cēloņi un iespējamie risinājumi. Tika uzsvērta nepieciešamība pēc ciešākas sadarbības starp valsts pārvaldi un reģioniem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un sabalansētu ne tikai budžetu, bet arī funkcijas.
“Valkas situācija ir īpaša - to valsts un pašvaldība jau apzinās gadiem. Valkas pašvaldības budžeta ieņēmumus negatīvi ietekmē pārrobežu migrācija uz Valgu – līdzās esošo Igaunijas pilsētu. Daudzi iedzīvotāji dzīvo Valkā, bet ir deklarējušies Valgā, kur ir augstāki ienākumi, zemāki nodokļi un plašāks sociālais atbalsts. Rezultātā pašvaldība zaudē būtiskus nodokļu ieņēmumus, kas citur Latvijā pierobežā nav tik izteikti. Šī nav tikai vietēja problēma - tā ir arī valsts līmeņa atbildība. Tāpēc uzskatu, ka jau 2026. gada budžetā ir jāparedz konkrēts atbalsts Valkas novada pašvaldībai, lai šo situāciju beidzot risinātu,” pēc vizītes pašvaldībā norādīja O.Burovs.
Ērģemes pagastā O.Burovs apmeklēja vienu no Valkas novada lielākajiem un starptautiski atzītākajiem uzņēmumiem - SIA “Pepi Rer”. Uzņēmumu, kurš jau vairāk nekā 25 gadus specializējas polietilēna putu izstrādājumu, tostarp burbuļplēvju un peldošo grīdu apakšklāju, ražošanā. Īpašu atpazīstamību uzņēmums ieguvis ar savu bērnu rotaļu aprīkojuma zīmolu “IGLU Soft Play”.
Šos mīkstos rotaļu klučus, kas palīdz bērniem attīstīt kustību koordināciju, līdzsvaru un radošumu, eksportē uz vairāk nekā 50 valstīm. Līdz šim ir jau pārdoti vairāk nekā 250 000 rotaļu bloku. Visus produktus ražo šajā ražotnē, un uzņēmums īpašu uzmanību pievērš kvalitātei, drošībai un ilgtspējai – ražošanas laikā radušos pārpalikumus otrreiz pārstrādājot.
“Pepi Rer” ir arī nozīmīgs darba devējs Valkas novadā, nodrošinot apmēram 200 darbavietas vietējiem iedzīvotājiem un veicinot vietējās kopienas iedzīvotāju attīstību. Uzņēmuma veiksmes stāsts apliecina, ka arī Latvijas mazpilsētās ir iespējams radīt augsta līmeņa produktus, kas tiek novērtēti arī citviet pasaulē.
Vizīte turpinājās saimniecībā “Klētnieki”, kurā darbojas SIA “Mūrbūdu sidra darītava”. Šis uzņēmums izceļas ar savu radošo pieeju sidra ražošanā - tā saimnieks Krišjānis Putniņš ir apguvis gan tradicionālās, gan inovatīvās sidra gatavošanas metodes, tostarp fermentāciju ozolkoka burbona mucās un eksperimentus ar dažādiem raugiem un garšvielām.
“Mūrbūdu sidrs” gatavo no vietējiem āboliem, bumbieriem un ogām, un uzņēmums lepojas ar to, ka katrs dzēriens ir unikāls. Šī pieeja ir nesusi arī starptautisku atzinību - sidri guvuši godalgas tādos konkursos kā “International Cider Challenge” un “CiderWorld Awards” Frankfurtē.
Reģionālās vizītes izskaņā tika apmeklēta Valkas pilsēta Mežaparka teritorija un brīvdabas estrāde, kā arī Valkas un Valgas kopēji īstenotais projekts - atpūtas vieta Putraskalnā. Ar pašvaldības vadību iepazinās ar paveiktajiem labiekārtošanas darbiem un novērtēja abu pilsētu sadarbību, kas kalpo kā piemērs pārrobežu reģionu attīstībai.
“Reģionālā vizīte kādā no Latvijas novadiem vēlreiz apliecināja, ka novados netrūkst uzņēmības un radošas idejas. No rotaļu klučiem, kas ceļo pa visu pasauli, līdz sidram ar starptautiskām godalgām. Valkas novada iedzīvotāji un uzņēmumi pierāda, ka arī pie mums ir iespējams radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Paralēli tam - valsts un pašvaldību institūcijām ir jāsniedz maksimālais atbalsts, lai šī attīstība stabili un ilgtspējīgi virzītos iedzīvotāju dzīves labklājības uzlabošanā,” pēc vizītes Valkas novadā secināja O.Burovs.