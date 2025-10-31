Muzikālā izrāde “Nepiederošiem ieeja aizliegta” ievada Siguldas koncertzāles 25. jubilejas sezonu
Oktobrī Siguldas koncertzāle “Baltais flīģelis” un Cēsu Mazais teātris apvienoja spēkus, radot kopprojektu — muzikālu izrādi “Nepiederošiem ieeja aizliegta”. Tā ir mūsdienīga un emocionāla izrāde par bērnu un pusaudžu iekšējo pasauli, kas vienlaikus iezīmē koncertzāles 25. jubilejas sezonas sākumu.
Kā informēja Siguldas novada pašvaldībā, izrāde “Nepiederošiem ieeja aizliegta” lauj ieskatīties vienā no sarežģītākajiem bērnu un pusaudžu dzīves posmiem – pieaugšanā. Tā stāsta par brīžiem, kad emocijas ir intensīvas, attiecības neskaidras un ikdienas izaicinājumi liek mācīties saprast sevi un citus. Skatītājs tiek aicināts kopā ar varoņiem izzināt bailes, dusmas, prieku, kaunu, sajūtu sarežģītību un to, kā atrodot sapratni un atbalstu, iespējams virzīties uz priekšu.
“Mēs jau labu laiku atpakaļ sākām domāt par to, cik ļoti būtiski ir audzināt jauno paaudzi. Attiecīgi, koncertzālē tas notiek caur mūziku. Sākotnēji meklējām dažādas formas, kā mūziku un tās saturu nodot jaunākajai paaudzei. Uzrunājot Cēsu Mazā teātra kolēģus, dzima ideja par šo muzikālo izrādi un emocijām. Tās ir ļoti svarīga tēma, par ko šobrīd runāt,” atklāj Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” vadītājs Kristaps Gustavs Kiršteins.
Šis projekts ir turpinājums Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” uzsāktajai tradīcijai radīt oriģinālsaturu bērnu un jauniešu auditorijai. 2024. gadā koncertzāle pievērsās laikmetīgiem un saistošiem projektiem jaunākajai paaudzei, bet 2025. gads ir īpašs – koncertzāle svin 25 gadu jubilejas sezonu, kurā galvenā uzmanība veltīta bērniem un jauniešiem.
Izrāde tapusi ar Siguldas novada pašvaldības, Cēsu Mazā teātra, Valsts kultūrkapitāla fonda un projekta “Latvijas skolas soma” atbalstu. Radošo komandu veido Latvijas teātra un mūzikas profesionāļi – dramaturgs Klāvs Knuts Sukurs, režisore Liena Šmukste, komponiste Evija Vēbere un scenogrāfe Kate Krolle, kā arī aktieri Sandija Dovgāne un Valdis Vanags.
Izrāde “Nepiederošiem ieeja aizliegta” iekļauta programmas “Latvijas skolas soma” repertuārā, tādējādi to būs iespēja redzēt skatītājiem vairākās Latvijas pilsētās.