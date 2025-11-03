Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 3. novembra līdz 9. novembrim?
Rudens drēgnums un tumsa pielavās arvien straujāk, bet iepauzēsim šo procesu ar kultūras notikumiem un atcelsim lietainās novakares, lai dotos gaišās kultūrtelpās!
Sākšu ar vizuālo mākslu. Roberta Koļcova personālizstādē “Pieguļnieka pieraksti” Kalnciema kvartāla galerijā jau šonedēļ varēs aplūkot skulpturālus darbus, grafikas, gleznojumus un porcelāna apdruku. Izstāde būs atvērta no 7. līdz 28. novembrim. Izstādes mugurkaulu veido 12 kalendāra darbi un zirga skulptūra. Roberts Koļcovs izstādē piedāvā šī gada veikumu un sarūpējis arī skaistu kalendāru, kas saturiski sakārtots domājot par 2026. – Ugunīgā zirga gadu.
Atminos Koļcova izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kuras laikā mākslinieks vairākkārt tikās ar apmeklētājiem, stāstot par saviem darbiem un darba procesu, daloties ar savām idejām... Man šķiet, ka tā būs arī šoreiz. Gaidu izstādi un sarunas. Aicinu piebiedroties!
Turpināšu ar kino. Šī gada 6. novembrī uz Latvijas kinoteātru ekrāniem nonāks režisora Dzintara Dreiberga jaunā spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Filma balstīta uz patiesiem notikumiem 20. gadsimta vidū, kad padomju varas okupētajā Rīgā veidojās sieviešu basketbola komanda "TTT", kas 12 reižu pēc kārtas izcīnījusi PSRS čempionāta zelta medaļas, 18 reizes uzvarējusi Eiropas Čempionvienību kausā (mūsdienās pielīdzināms FIBA Eirolīgai) un iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. Man ir arī personīgas atmiņas par šo laiku, tāpēc noteikti vēlos redzēt "toreizējo dzīves kārtību" režisora Dzintara Dreiberga acīm, kā arī ar patiesu cieņu un interesei vienmēr gaidu aktrises Agneses Budovskas jaunākos veikumus kino un teātrī un tieši viņa arī jaunās kino lentes galvenās varones lomā. Protams katrs jau izvēlēsies komfortablāko lokācijas vietu, lai filmu noskatītos, bet es virzīšu uz "Splendid Palace", jo tur līdzās 6. novembra seansam redzu arī 17. novembra seansu, pēc kura tikšanās ar radošo komandu.
Vēl piemetināšu, ka aktrise Agnese Budovska novembra vidū būs redzama uz "Dailes nama" skatuves, jo tur savu ceļu pie skatītājiem sāks koncertizrāde ‘’Disko roze’’. Tās idejas autors Andris Keišs, kupls pulciņš izcilu mūziķu un skaistas melodijas ir kā apsolījums saturīgi pavadītam kultūrlaikam. Noteikti jādodas!
7. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī ar koncertšovu “A Diva is Born” (“Dīva ir dzimusi”), kas jau ir iekļauts prestižā Zalcburgas festivāla 2025. gada programmā un kas jau šopavasar ticis izrādīts arī Vīnes Valsts operā, viesosies izcilā operdziedātāja Asmika Grigorjana (soprāns). Šis muzikāli teatrālais projekts, kurā viņa uzstājas kopā ar virtuozo britu pianistu, komponistu un šovmeni – ironisko un bezgala artistisko Jang-ki Džū, kuru Latvijas publika iepazinusi kā komiski muzikālā zvaigžņu dueta “Igudesman & Joo” dalībnieku, ir stāsts par Asmikas Grigorjanas dzīvi un ceļu uz zvaigznes statusu, un tajā operu ārijas mijas ar dziesmām no Stinga un Lady Gaga repertuāra.
Savulaik Andreja Žagara aicināta, Asmika Grigorjana izdzīvojusi daudzas spilgtas lomas uz LNOB skatuves, prieks, ka viņa atgriežas Latvijā ar savu soloprogrammu.
Savukārt nedēļas nogalē 7. un 8. novembrī Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” jubilejas kulminācijā piedāvā patiešām vērienīgu projektu - Arnolda Šēnberga opusa “Gurres dziesmas’’ atskaņojumu. Uz skatuves vienosies vairāk nekā 250 profesionālu mūziķu – pieci solisti, liels jauktais koris, trīs vīru kori un grandiozs orķestris. Skaņdarba izvēli jubilejas svinībām koncertzāles mākslinieciskais vadītājs Orests Silabriedis raksturo šādi: “Mēs šobrīd virpuļojam tagadnes netīrībā un nākotnes neziņā, un ir nepieciešams kaut kas majestātisks, monumentāls, skaists un tīrs. Karaļa Valdemāra un Toves mīlestība beidzas nelaimīgi, bet šīs mīlestības atbalss pārvēršas citādā matērijā, un saprotami cilvēcisks mēģinājums vainot providenci caur nežēlīgām ciešanām pārtop metafiziskā saullēktā, kas dod ne tikai mierinājumu, bet arī spēku. Arnolds Šēnbergs, tāpat kā mēs, dzīvoja daudzu dramatisku pārmaiņu laikos. Māksla sniedz nevis mierinājumu, bet stiprinājumu. Uz to nezūd mūsu cerība, un tajā balstās mūsu pārliecība.”
Tiekamies Latvijas kultūrvietās un kultūrnotikumos!