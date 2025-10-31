“Viņa izskolojusi vairākus mērus” – pēc 34 gadu darba amatu atstāj Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Velberga
foto: LETA
Pēc 34 gadu darba amatu atstāj Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Velberga.
Novadu ziņas

“Viņa izskolojusi vairākus mērus” - pēc 34 gadu darba amatu atstāj Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Velberga

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pēc 34 gadu darba amatu atstās Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga.

“Viņa izskolojusi vairākus mērus” – pēc 34 gadu da...

Ceturtdienas Ogres novada domes sēdē deputāti viņai pateicās par ieguldīto darbu pašvaldības budžeta sagatavošanā.

Domes deputāts un bijušais Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis (NA), pateicoties Velbergai, uzsvēra, ka viņa finanšu jautājumos ir izskolojusi vairākus mērus. Arī citi deputāti pateicās viņai par korektu attieksmi un prasmi vienkārši izskaidrot sarežģītus jautājumus.
 

Tēmas

OgreOgres novada pašvaldība

Citi šobrīd lasa