Novadu ziņas
Šodien 16:24
“Viņa izskolojusi vairākus mērus” - pēc 34 gadu darba amatu atstāj Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Velberga
Pēc 34 gadu darba amatu atstās Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga.
Ceturtdienas Ogres novada domes sēdē deputāti viņai pateicās par ieguldīto darbu pašvaldības budžeta sagatavošanā.
Domes deputāts un bijušais Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis (NA), pateicoties Velbergai, uzsvēra, ka viņa finanšu jautājumos ir izskolojusi vairākus mērus. Arī citi deputāti pateicās viņai par korektu attieksmi un prasmi vienkārši izskaidrot sarežģītus jautājumus.