Uzbekistānas pilsoņi spīdzinājuši gulbi publiskā vietā nepilngadīgo klātbūtnē; lieta nodota tiesai
2025. gada 30. oktobrī Pierīgas prokuratūras prokurore Rīgas rajona tiesai nodevusi krimināllietu pret diviem Uzbekistānas pilsoņiem, kuri apsūdzēti par pēc iepriekšējās vienošanās personu grupā veiktu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, spīdzinot gulbi publiskā vietā nepilngadīgo klātbūtnē, ziņo prokuratūra.
Saskaņā ar apsūdzību 2025. gada 30. martā abi vīrieši Carnikavā, pie Gaujas upes, ar ēdiena palīdzību izmānīja gulbi no ūdens uz sauszemi, pēc kā viens no apsūdzētajiem satvēra gulbi aiz spārniem un izvilka to krastā, kur noguldīja gulbi uz zemes. Tad ar vienu roku gulbi turēja, bet ar otru roku veica kakla laušanas kustību un vienu reizi iesita ar dūri pa gulbja galvu. Kad gulbis pārstāja pretoties, otrs apsūdzētais atvēra un turēja melnu atkritumu maisu, kurā tika iebāzts gulbis. Maisā ievietotais gulbis tika aiznests līdz automašīnai un ievietots tās bagāžniekā, pēc tam abi apsūdzētie kopā aizbrauca no notikuma vietas.
Norādīto darbību rezultātā notika cietsirdīga izturēšanās un spīdzināšana pret gulbi.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā