Trešdaļa Latvijas strādājošo apsver darba maiņu
Gandrīz 70% darbinieku Latvijā šogad ir piedalījušies dažādās apmācībās, un puse atzīst, ka viņu darbs ir interesants un jēgpilns. Tomēr vienlaikus 34% nopietni apsver darba maiņu, un 58% ir atvērti jauniem piedāvājumiem.
Tas noskaidrots personāla atlases uzņēmuma “Alma Career Latvia” aptaujā, kurā piedalījās 1034 cilvēki. “Aptaujas rezultāti parāda, ka darbinieki var atzīt savu darba saturu kā jēgpilnu un interesantu un novērtēt iespējas pilnveidot prasmes, taču, ja viņi neredz iespēju izmantot iegūtās zināšanas, viņi ir gatavi doties tālāk,” komentē “Alma Career Latvia” mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.
Aptauja arī rāda, ka labāk atalgotie darbinieki jūtas vairāk iesaistīti, efektīvāk izmanto savas prasmes un biežāk saglabā lojalitāti. Tomēr arī no viņiem 29% atzina, ka nopietni apsver darba maiņu. Savukārt starp zemāk atalgotiem darbiniekiem 43% aktīvi meklē pārmaiņas un jaunu darbu.
Gandrīz puse aptaujāto jeb 49% piedalās apmācībās, lai nezaudētu konkurētspēju, 33%, lai virzītos uz interesantāku un labāku darbu un iegūtu labākas iespējas nākotnē, 18% – tikai tāpēc, ka tās ir obligātas.