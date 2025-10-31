Latvijas Nacionālā teātra gaidāms jauniestudējums “Viss par Ievu” - tā ir izrāde par dzīvi un mākslu
Lielās zāles jaunākajam iestudējumam režisore Ināra Slucka izvēlējusies Latvijā vēl ne reizi neiestudēto amerikāņu aktrises un literātes Mērijas Orras lugu, kas pasaulē pazīstama arī kā literārais avots vienai no godalgotākajām Džozefa Mankeviča Holivudas kinofilmām “Viss par Ievu”. Pirmizrāde gaidāma jau 15. novembrī.
Nacionālā teātra Lielās zāles skatuvei tiks pavērts priekškars, ļaujot skatītājam ieskatīties teātra dzīves aizkulisēs – izrādes scenogrāfija uzburs kāda Brodvejas teātra aizskatuves atmosfēru un tajā notiekošās intrigas. Tomēr teātra pasaule ir tikai fons, kas izrādē liks aizdomāties par tādām mūsdienu pasaulē un arī Latvijā aktuālām tēmām kā karjera, personības kulta radīšanas mehānisms, paaudžu maiņa un nenovēršamā pretruna starp darba tirgū pieprasīto pieredzi un tikpat ļoti nepieciešamajām “jaunajām asinīm”.
Stāsta centrā ir leģendāra teātra aktrise Margo Kreina, kura joprojām bauda publikas atzinību, līdz pie apvāršņa parādās Īva Heringtone. Uzrodas viņa pavisam nevainīgi – pie kāda Brodvejas teātra ieejas vēlā rudens vakarā, tērpusies noplukušā mētelītī un uzdodamās par kaislīgu teātra fani un Margo Kreinas talanta pielūdzēju. Uzslavas par spoži padarītu darbu atbruņo jebkuru, bet māksliniekus jo īpaši, tāpēc Īva tiek pieņemta darbā kā aktrises personīgā palīdze, bet tā ir tikai viena no viņas sejām. Kāpēc Īva ir īsta “Ievas meita”, atklās izrāde.
Režisore Ināra Slucka stāsta, kāpēc viņai ir būtiski veidot teātrī šādu iestudējumu: “Teātris ir dzīves sastāvdaļa – šajā teikumā ir ietvertas divas nozīmes. Pirmā – tiem, kuri strādā teātrī, tās ir otrās mājas, un otrā – teātris nereti atspoguļo sabiedrībā notiekošos procesus. Izrāde “Viss par Ievu” ir par abiem. Par māksliniekiem, par teātri, par paaudžu nomaiņu un par sabiedrību kopumā. Mēs dzīvojam jaunības kulta laikmetā, un es domāju, ka tas nemazināsies. Karjera aizņem aizvien lielāku mūsu vēlmju daļu. Mērķis-karjera bieži kļūst par ekvivalentiem jēdzieniem. Vai tam tā jābūt? Man nav atbildes uz šiem jautājumiem. Esmu teātrī pavadījusi ļoti daudzus gadus. Es zinu, ka laiks ir neapturams, ka paaudzes mainās, un to pieņemt nenākas viegli. Reizēm cilvēki ātri “tiek norakstīti”, tikai raugoties uz skaitļiem pasē. No otras puses, es redzu, cik grūti jaunajiem cilvēkiem ir būt un pastāvēt darba tirgū. Visās profesijās. Un tas vairs nav tikai teātris.”
Radošā komanda: režisore Ināra Slucka, scenogrāfe Marija Ulmane, kostīmu māksliniece Madara Botmane, komponists Edgars Mākens, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš.
Teātra dīvas Margo Kreinas lomā – Maija Doveika vai Evija Krūze, viņas talanta pielūdzēja Īva – Madara Reijere vai Agate Marija Bukša, citās lomās – Daiga Gaismiņa vai Daiga Kažociņa (Kārena Robertsa, Margo draudzene, bijusi aktrise), Normunds Laizāns (Klements Houvels, Margo vīrs un režisors), Egons Dombrovskis (Loids Robertss, dramaturgs, Kārenas vīrs), Mārtiņš Brūveris (Tomsons, apskatnieks), Kaspars Aniņš (Berts Hinkls, teātra aģents), Inta Tirole (Leila, Margo mājkalpotāja), Elza Rūta Jordāne (Vera Frenklina, jauna aktrise), Romāns Bargais (Hārvijs, režisora palīgs).
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Pirmizrāde 15. novembrī, tuvākās izrādes 16., 19., 25. novembrī, 3., 13. decembrī Nacionālā teātra Lielajā zālē.