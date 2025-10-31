Siliņa norāda, ka koalīcijas partneriem ZZS būs jāatbild par sabiedrības pievilšanu
Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) būs jāatbild par koalīcijas partneru un sabiedrības pievilšanu, norāda premjerministre Evika Siliņa (JV).
Preses konferencē pēc piektdien notikušās valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) augsta līmeņa sanāksmes Siliņa pauda, ka Stambulas konvencijas jautājumu atsevišķi politiķi bija "uzlikuši galdā", lai šķeltu sabiedrību un novirzītu uzmanību no ekonomikas jautājumiem.
"Jā, es esmu vīlusies savos koalīcijas partneros. Jā, viņi ir pievīluši savu doto solījumu gan man, gan koalīcijas partneriem, gan sabiedrībai, un nu jau arī starptautiski, un viņiem par to būs jāatbild," teica premjere.
Vaicāta, kā viņiem par to būs jāatbild, Siliņa skaidroja, ka tuvākajās dienās gaidāmas iekšējās konsultācijas "Jaunajā vienotībā" (JV). "Un es padošu ziņu, kā viņi atbildēs," teica Siliņa.
Premjere ZZS rīcību salīdzināja ar laulībā veiktiem sānsoļiem. Vienreiz ziemā jau šāds sānsolis esot bijis. "Un jautājums ir, cik ilgi sieva izturēs. Tas ir kā vardarbībā - jautājums, cik ilgi viņa klusēs? Neklusēs," pauda Siliņa.
Savukārt FICIL valdes priekšsēdētājs Reinholds Šneiders žurnālistiem atzina, ka padome nav priecīga par jaunākajiem notikumiem parlamentā. Viņš uzsvēra, ka par šo jautājumu vispār nebija jābūt diskusijām - ir virkne citu jautājumu, kas būtu jārisina aktīvāk. Tāpat ārvalstu investoros bažas rada, kā šis Saeimas lēmums būs ietekmējis Latvijas reputāciju, viņš atzina.