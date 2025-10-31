Cēsīs piešķirs vecām ēkām jaunu dzīvi
Cēsu novada pašvaldība kopā ar Igaunijas partneriem iesaistījusies projektā “Vecu ēku atkārtota izmantošana aprites būvniecībai”, kura mērķis ir atrast ilgtspējīgus risinājumus, kā vecām ēkām dot otro elpu - tās renovējot, pielāgojot vai atkārtoti izmantojot to materiālus jaunu ēku būvniecībā. resursu izmantošanu.
Digitāla platforma – no novērtējuma līdz atkārtotai izmantošanai
Projekta laikā tiks izveidota digitāla platforma, kas palīdzēs pārvaldīt visu procesu – no ēku novērtēšanas pirms nojaukšanas līdz materiālu atkārtotai izmantošanai. Platforma savienos audita rezultātus ar materiālu banku, ļaujot arhitektiem un attīstītājiem redzēt, kuras ēku sastāvdaļas iespējams izmantot atkārtoti.
Tallinas Tehnoloģiju universitātes vecākais lektors un projekta vadītājs Simo Ilomets uzsver: “Bieži tiek teikts, ka no vides viedokļa labākā ēka ir tā, kuras vairs nav. Nākamā labākā ir esoša ēka, kuru var turpināt izmantot, to renovējot, pielāgojot, mainot tās funkciju vai, ja tas nav iespējams, atkārtoti izmantojot tās sastāvdaļas jaunu ēku būvniecībā.”
Pilotpilsētas – Tallina, Valga un Cēsis
Projekta risinājumi tiks testēti Tallinā, Valgā un Cēsīs. Tā ir jauna un vēl neaprobēta pieeja būvniecības procesā, kas palīdzēs mazināt būvniecības radīto piesārņojumu, samazināt atkritumu apjomu un taupīt resursus.
Projektā paredzēta arī ciešāka sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem, īpaši tiem, kas darbojas būvniecības un materiālu atkārtotas izmantošanas jomā.
Projekta partneri vēl lems, kuras pašvaldību ēkas tiks izvēlētas pilotprojekta testēšanai Cēsīs.
Igaunijā risinājums tiks izmēģināts Tallinas ziemeļos, Hundipea attīstības zonā, kur bijušās ostas teritorijā top jauns, dinamisks pilsētas rajons.
Tallinas Stratēģiskās vadības biroja pārstāvis Raido Rūps uzsver: “Šis projekts ir būtisks solis Tallinas aprites ekonomikas mērķu sasniegšanā. Tas atbalsta mūsu vīziju kļūt par videi apzinīgu un ilgtspējīgu pilsētu, un gūto pieredzi varēs izmantot arī turpmākajā pilsētas ēku plānošanā un pārvaldībā.”
Savukārt Valgas pašvaldības būvniecības speciālists Kairids Leks norāda: “Valgā ir daudz vērtīgu, bet neizmantotu ēku, kurām varam piešķirt jaunu funkciju vai atkārtoti izmantot to materiālus. Tas ir solis uz priekšu resursu atbildīgā izmantošanā.”