Sergejs Markovs (foto: Valsts policija)
112
Šodien 17:37
Meklē 1954. gadā dzimušo Sergeju Markovu. Viņš pēdējo reizi redzēts šā gada 27. oktobrī Prūšu ielā Rīgā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1954. gadā dzimušo Sergeju Markovu, kurš pēdējo reizi redzēts šā gada 27. oktobrī Rīgā, Prūšu ielā.
Pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas būves, sirmi, vidēja garuma mati, sirma bārda.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!