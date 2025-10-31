T/c “Origo” vērienīgi atklāts jauns ēdināšanas koncepts “POSTe”
Tirdzniecības centrā “Origo” svinīgi atklāts jaunais ēdināšanas koncepts “POSTe” – mūsdienīga, dinamiska gastronomijas un satikšanās vieta. Tas iezīmē jaunu t/c “Origo” attīstības posmu un nostiprina tā pozīcijas kā plašākajam un daudzveidīgākajam ēdināšanas galamērķim Rīgas centrā. “POSTe” turpina t/c “Origo” koncepciju par ceļojumu laikā, telpā un piedāvājumā kā vieta, kur satiekas vēsture, mūsdienas un pasaules garšu daudzveidība, radot iedvesmojošu vidi jaunām garšām un pieredzēm. Nosaukums “POSTe” simboliski atsaucas uz ēkas vēsturisko nozīmi – te kādreiz atradās Rīgas centrālā pasta ēka – un veido tiltu starp vēsturisko mantojumu un mūsdienu galvaspilsētas dzīvesstilu.
“Tirdzniecības centra “Origo” koncepcija balstīta uz ceļojuma ideju, kas kalpo kā vienojošais vadmotīvs un ir ietverta t/c “Origo” interjera risinājumos un piedāvājumā. Ceļojums laikā ir viens no stāsta centrālajiem aspektiem, godinot te savulaik mājojušo Rīgas centrālā pasta ēku – pilsētas komunikācijas sirdi un atskaites punktu. T/c “Origo” turpina šo misiju, kļūstot par dzīvīguma pilnu pilsētas epicentru un būtisku daļu no “Rīgas centrālā biznesa rajona” attīstības, kur vienuviet pieejamas darījumu, iepirkšanās un atpūtas iespējas. Jaunais ēdināšanas koncepts “POSTe” papildina t/c “Origo” stāstu, integrējot pasta tēmu foodhall konceptā un interjerā, apvienojot gastronomisko daudzveidību, radošu pieeju un cieņu pret vēsturisko vidi. Vienlaikus tas sniedz pievienoto vērtību t/c “Origo” apmeklētājiem, pilsētniekiem un apkaimes uzņēmumiem, radot pieprasītu satikšanās vietu pašā Rīgas sirdī, kur kvalitāte un daudzveidība veido unikālu pilsētas pieredzi,” uzsver Evija Majevska, “Linstow Baltic” un tirdzniecības centra “Origo” komercdirektore.
FOTO GALERIJA “POSTe” t/c “Origo”
Jaunā ēdināšanas zona “POSTe” atrodas t/c “Origo” 3. stāvā vairāk nekā 840 m² plašā telpā, kurā apmeklētājiem pieejama daudzveidīga gastronomiskā izvēle, tostarp itāļu picas no “Picante Pizza & Birra”, autentiska gruzīnu virtuve no “Hačapuri”, kā arī atspirdzinoši kokteiļi un uzkodas no “Holy Sips bar”. Pašmāju virtuves cienītāji var pievērsties “Bistro Riga” piedāvājumam, savukārt eksotiskais “Bao” parūpēsies par iedvesmojošu garšu piedzīvojumu Āzijas burgeros un poke bļodās.
“Kirson Design Group” izstrādātā dizaina un telpiskā koncepcija atspoguļo uzņēmuma līdzdibinātājas un vadītājas Evijas Ķirsones-Slavinskas radīto projekta vizuālo identitāti, piešķirot tam unikālu zīmola raksturu – līdzsvaru starp pilsētas dinamiku un estētisku mieru. “Projekts “POSTe” turpina t/c “Origo” koncepciju, attīstot stāstu par ceļojumu laikā un telpā. Interjera dizainā integrēti 80. gadu elementi un atsauces uz dažādu pasaules valstu kultūrām caur pasta tēmu, akcentējot garšu ceļojumu un satikšanās prieku. “POSTe” ir veidots kā mūsdienīga, atvērta vide, kurā vēsturiskā arhitektūra harmoniski savijas ar Rīgas centra enerģiju un starptautisku noskaņu, radot līdzsvaru starp pilsētas centra dzīvīgumu un estētisku nosvērtību,” uzsver Evija Ķirsone-Slavinska.
Ēdināšanas zonas “POSTe” koncepts balstīts pasaulē veiksmīgāko foodhall konceptu analīzē. “POSTe” izveidē īpaši tika ņemta vērā tirdzniecības centra atrašanās vieta pašā galvaspilsētas centrā, apmeklētāju paradumi un pasaules garšu tendences, radot pilnīgi jaunu ēdināšanas zonu, kas būtiski atšķirsies no līdz šim Latvijā pieredzētajām. “POSTe” izceļas ne tikai ar gardiem ēdieniem – tā piedāvās unikālu atmosfēru un iespējas, kādas citur nesastapt.
Jaunā ēdināšanas zona “POSTe” – vieta, kur ēdiens un tīklošanās saplūst vienotā garšu oāzē mūsdienīgajā “Rīgas centrālajā biznesa rajonā”.
T/c “Origo” ir ērti pieejams gan ar sabiedrisko transportu, gan personīgo automašīnu, piedāvājot arī modernu velonovietņu un elektroauto uzlādes infrastruktūru. Autostāvvietu pārvaldība ir būtiski modernizēta, sadarbībā ar mobilitātes pakalpojumu sniedzēju “Snabb” nodrošinot digitālus risinājumus, automatizētu piekļuvi un ērtus norēķinus mobilajā lietotnē. Turklāt t/c “Origo” klientiem, informācijas stendā uzrādot pirkuma čeku vismaz 15 € vērtībā, vēl līdz decembra beigām tiek nodrošināta autostāvvieta vienu stundu bez maksas, kas vēl vairāk atvieglo iepirkšanos un pasākumu apmeklējumu t/c “Origo”.
Par t/c “Origo”
2020. gadā rekonstruētais un paplašinātais tirdzniecības centrs “Origo” ir viens no modernākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietotas ērtas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas “Origo One” biznesa centrs ar augstvērtīgiem A klases birojiem. Tirdzniecības centrā “Origo” pieejams plašs vietējo un starptautisko zīmolu klāsts, tostarp “Springfield”, “Women’secret”, “Reserved”, “Kilomax”, “Lindex”, “Douglas”, “Sportland’’, “Skechers”, “Sinsay”, “Multilukss”, “LMT”, “Euronics”, “Stenders”, “LIDO”, “LIDO AS[H]AIS”, “MySushi”, “Gan Bei”, “Caffeine”, “Bazaar”, “Rimi Hyper”, “Rimi Mini”, “Veselības centrs 4”, “E. Gulbja Laboratorija’’ un “Rīgas satiksme”.