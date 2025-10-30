Žūrija noskaidrojusi balvas “Latvijas Gada skolotājs 2025” laureātus
Pirmdien, 27. oktobrī, notika Latvijas Universitātes (LU) balvas “Latvijas Gada skolotājs 2025” žūrijas sanāksme, kurā pēc rūpīgas izvērtēšanas noteikti balvas saņēmēji visās 13 nominācijās. Šogad balvai tika pieteikti 145 skolotāji un skolu komandas no 37 Latvijas pašvaldībām, apliecinot skolotāja profesijas spēku un nozīmīgo lomu sabiedrības attīstībā. Laureāti tiks paziņoti svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 12. novembrī, kas būs īpašs notikums, vienuviet pulcējot izcilākos Latvijas pedagogus, skolu komandas, izglītības ekspertus un mecenātus.
“Katrs no 145 pieteikumiem šai balvai ir cieņas un pateicības apliecinājums skolotājiem un skolu komandām no viņu skolēniem, kolēģiem, vecākiem, vietējās sabiedrības. Latvijas Universitātes iedibinātā balva "Latvijas Gada skolotājs" dod iespēju šīs pateicības un izcilo skolotāju, skolu vadības un atbalsta komandu vārdus un paveikto padarīt zināmu un pamanāmu katram Latvijas iedzīvotājam – novērtējot skolotāja profesijas spēku un ticot izglītības nozīmīgumam. Mēs lepojamies, ka Latvijas Universitāte var būt daļa no šī stāsta, godinot pedagogus, kuri ar savu darbu iedvesmo mācīties, nepadoties un augt,” uzsver LU Studiju inovāciju nodaļas vadītāja un balvas organizatore Mārīte Seile.
Balvas pretendentus vērtēja īpaši izveidota žūrijas komisija LU studiju prorektores profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas vadībā. Komisijā darbojās izglītības un zinātnes jomas eksperti, valsts un pašvaldību pārstāvji, kā arī balvas mecenāti un nozaru profesionāļi: izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, LU padomes priekšsēdētājs profesors Mārcis Auziņš, LU zinātņu prorektors asoc. profesors Guntars Kitenbergs, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela, LU fonda vadītāja Zaiga Pūce, uzņēmējs un balvas atbalstītājs Druvis Mūrmanis, profesors Ivars Lācis, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja Liene Trūpa, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.
Uzvarētāju atlasē komisija vērtēja skolotāju un skolu komandu darba kvalitāti. Būtiski kritēriji bija mācību procesa kvalitāte, atbalstoša un sakārtota mācību vide, darbs ar bērniem gan ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām, gan talantīgiem audzēkņiem, sadarbība ar kolēģiem, vecākiem un nozari, iesaiste profesionālajā un kopienas dzīvē, kā arī metodiskais un starptautiskais darbs.
Pieteikumus balvai varēja iesniegt izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes, ņemot vērā sabiedrības pārstāvju, vecāku, skolēnu vai kolēģu ieteikumus. LU balva “Latvijas Gada skolotājs 2025” tiks pasniegta kopumā 11 individuālajās nominācijās un divās komandu kategorijās: “Pirmsskolas skolotājs”; “Sākumizglītības skolotājs”; “Dabaszinātņu skolotājs”; “Matemātikas skolotājs”; “Tehnoloģiju skolotājs”; “Sporta un veselības skolotājs”; “Latviešu valodas un literatūras skolotājs”; “Svešvalodas skolotājs”; “Vēstures skolotājs”; “Sociālo zinību skolotājs”; “Kultūras un mākslas skolotājs”; “Skolas vadības komanda” un “Skolas atbalsta komanda”.
Balvas “Latvijas Gada skolotājs 2025” laureāti tiks paziņoti svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 12. novembrī LU Lielajā aulā, kad tiks pasniegtas mākslinieces Andas Munkevicas veidotās stikla balvas “Zinību spārni” un vienreizējās izcilības stipendijas.
Svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju varēs vērot ReTV televīzijā 15. novembrī plkst. 22.00, ar atkārtojumiem 16. novembrī un 22. novembrī plkst. 11.00 un TV24 15. novembrī plkst. 22.00 ar atkārtojumiem 16. novembrī plkst. 14.00 un 19. novembrī plkst. 22.00.
Balvu rīko Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes fonds sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina SIA “Mikrotīkls”, "AJ Power" uzņēmumu grupa un “Lightguide”.