“Pūt, vējiņi!” labiekārtojums saņēmis Eiropas Padomes Ainavas balvas nacionālās atlases atzinību
Liepājas koncertdārzs “Pūt, vējiņi!” ir viens no astoņiem Latvijas projektiem, kas pretendēja pārstāvēt valsti Eiropas Padomes Ainavas konkursā, saņemot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas diplomu par nozīmīgu ieguldījumu ainavu aizsardzībā un attīstībā. Projekts apvieno kultūrvēsturisko mantojumu ar mūsdienu prasībām, atdzīvinot koncertdārza teritoriju Liepājas vēsturiskajā centrā un Jūrmalas parkā.
Liepājas projekts ir viens no astoņiem Latvijas pašvaldību un organizāciju projektiem, kurus izvērtēja kā pretendentus uz iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eiropas Padomes Ainavas konkursā.
Par nacionālās atlases uzvarētājs tika atzīts Latvijas Dabas fonda projekts “Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Lejzemniekos un Kalnkalčos'', savukārt Liepāja par īstenoto projektu saņēma Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas diplomu.
Koncertdārzs “Pūt, vējiņi!” ir ievērojams kultūrvēsturisks objekts, kas atrodas Liepājas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā un Jūrmalas parkā. Projekts ir nozīmīgs ainavisks objekts, kuram dota otra elpa, piemērojot mūsdienu prasībām un saglabājot tā vēsturisko nospiedumu.
Ieviešot Eiropas Padomes Eiropas ainavu konvenciju, Latvija jau septīto reizi piedalās Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta konkursā „Eiropas Padomes Ainavas balva”. Konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanā Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstīs.
Katra valsts uz konkursu drīkst izvirzīt vienu kandidatūru. Latvijas kandidāts tika noteikts nacionālajā atlasē, kurā varēja piedalīties valsts institūcijas, pašvaldības, to apvienības un biedrības vai nodibinājumi, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu ainavu aizsardzībā un pārvaldībā, t.sk. plānošanā un praktisku pasākumu īstenošanā.
Konkursa Eiropas Padomes 9. sesijas Ainavas balvas nacionālajā atlasē tika izvērtēti astoņi pieteikumi:
- Koncertdārza “Pūt, vējiņi !”pārbūve Peldu ielā 57, Liepāja (Iesniedzējs: Liepājas Centrālā administrācija).
- Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plānojums (Iesniedzējs: Jēkabpils novada pašvaldība).
- Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, attīstot Biržu un Aizkraukles rekreācijas ilgtspējīgu teritoriju apsaimniekošanu (Iesniedzējs: Aizkraukles novada pašvaldība).
- Valmieras sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs” (Iesniedzējs: Valmieras novada pašvaldība).
- Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Lejzemniekos un Kalnkalčos (Iesniedzējs: Latvijas Dabas fonds).
- Stropu Mežaparka attīstība (Iesniedzējs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība).
- Elejas muižas apbūves restaurācija (Iesniedzējs: Jelgavas novada pašvaldība).
- Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā jeb KAUGURU PARKS (Iesniedzējs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija Pilsētplānošanas pārvalde).
Plašāka informācija par iesniegtajiem pieteikumiem Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē www.varam.gov.lv