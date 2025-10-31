Liepājā svētku tirdziņa organizatori aicina bērnus uzzīmēt Latviju
Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem, Liepājā notiks tradicionālais amatnieku un mājražotāju tirdziņš Rožu laukumā, kur ģimenes ar bērniem tiek aicinātas piedalīties zīmējumu konkursā “Uzzīmē savu Latviju!”, izpaužot savu redzējumu par valsti un tās nākotni. Konkursa mērķis ir iedvesmot patriotiskas sajūtas un kopā svinēt Latvijas dzimšanas dienu radošā un ģimeniskā atmosfērā.atviju
Tuvojoties Latvijas valsts svētku nedēļai, Liepājā tradicionāli katru gadu tiek rīkots lielais amatnieku un mājražotāju svētku tirdziņš Rožu laukumā. Šogad tirdziņa organizatori, biedrība “ETNO Liepāja”, uz rosīgo pasākumu 14. un 15. novembrī īpaši aicina ģimenes ar bērniem, lai piedalītos zīmējumu konkursā “Uzzīmē savu Latviju!”.
Sveicot Latviju dzimšanas dienā, tirdziņa organizatori sadarbībā ar grāmatnīcu “Globuss” aicina vecākus mudināt bērnus uzzīmēt savu Latviju. Kā savu valsti redz bērni? Kas nākotnes liepājniekam pilsētā patīk, kas aktuāls? Kāds ir šis mūsu valsts neatkarības un brīvības laiks, raugoties ar bērna acīm? Zīmējumu konkurss pārtaps par krāsainu piedzīvojumu katrā ģimenē, tādējādi gatavojoties un sagaidot Latvijas amatnieku un mājražotāju svētku tirdziņu Rožu laukumā kā kopīgu ģimenes dienu ar patriotiskām un pacilātām sajūtām. Zīmējumu konkurss norisināsies no 1. novembra līdz 14. novembrim. Zīmējumus gaidīs divās bērnu vecuma grupās – no 4 līdz 6 gadiem un no 7 līdz 9 gadiem. Labākos un sirsnīgākos zīmētājus gaida Latvijā ražoti našķi un nelielas pārsteiguma balvas no grāmatnīcas “Globuss” Liepājā.
Biedrība “ETNO Liepāja” aicina:
- darbu radīt gan horizontāli, gan vertikāli uz A4 vai A3 lapas;
- izvēlēties tehniku, kādā zīmēsi – tās var būt krāsas, krītiņi, zīmuļi vai flomāsteri;
- kad darbs gatavs, zīmējuma otrā pusē uzraksti savu vārdu, uzvārdu, vecāku tālruņa numuru un savu novēlējumu Latvijai dzimšanas dienā;
- līdz 14. novembrim darbus nodot grāmatnīcā “Globuss” tam īpaši paredzētā vietā.
“Vēlamies, lai katrā ģimenē domātu par to, kādu mēs redzam mūsu Latviju, un par tām labajām lietām, kas mūs vieno. Aicinām domāt par lietām, ko mēs visi varētu darīt kopā, lai mūsu Latvija ir laimīga!” piebilst organizatori.