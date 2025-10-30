Septiņus gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības krimināllieta: tiesā tiek uzklausīts tēva un pamātes pēdējais vārds
Latgales rajona tiesa Daugavpilī otrdien turpina skatīt septiņus gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības krimināllietu, un tiesā tiek uzklausīts apsūdzēto pēdējais ...
Nogalinātās Justīnes tēvam un pamātei piespriež bargākus cietumsodus
Ceturtdien, 30. oktobrī, Apelācijas tiesa Latgales apgabaltiesā pieņēma lēmumu palielināt cietumsodus Vladimiram un Sandrai Reinikoviem saistībā ar septiņgadīgās Justīnes nogalināšanu. Tēva Vladimira sods tika paaugstināts no 20 līdz 23 gadiem, bet pamātei Sandrai – no 17 līdz 20 gadiem. Abiem noteikti arī 3 gadi probācijas uzraudzībā pēc soda izciešanas, raksta Lsm.lv.
Kā ziņo Lsm.lv, abi apsūdzētie tiesas lēmumu uzklausīja attālināti no cietuma. Šī gada sākumā Latgales rajona tiesa Daugavpilī bija piespriedusi viņiem attiecīgi 20 un 17 gadus cietumā. Prokuratūra iesniedza apelāciju, pieprasot bargākus sodus, norādot uz faktiskām un juridiskām kļūdām pirmās instances spriedumā, tostarp apsūdzību pārkvalificēšanā un nozieguma aprakstā.
Jau vēstīts, ka par slepkavību apsūdzēts Justīnes tēvs Vladimirs Reinikovs un pamāte Sandra Reinikova.
Pirmās instances tiesas debatēs prokurors lūdza tiesu par diviem patstāvīgiem noziedzīgajiem nodarījumiem pamāti sodīt ar brīvības atņemšanu uz 21 gadu un ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem, savukārt tēvu par trim patstāvīgiem noziedzīgajiem nodarījumiem - ar mūža ieslodzījumu un ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Tiesas piespriestais sods atšķirās no tā, ko tiesas debatēs apsūdzētajiem lūdza noteikt prokurores.
Abi apsūdzētie atzīti par vainīgiem cietsirdīgā un vardarbīgā izturēšanās pret mazgadīgo Justīni, kā arī atzīti par vainīgiem meitenītes slepkavībā, kas izdarīta personu grupā, apzinoties, ka mazgadīgais bērns atrodas bezpalīdzības stāvoklī un, ka viņu vardarbīgo darbību rezultātā, var iestāties meitenītes nāve, kā arī apzināti pieļāva vienaldzīgu attieksmi pret Justīnes nāves iestāšanos. Pēc tam nolūkā slēpt izdarītā noziedzīgā nodarījuma pēdas, meitenes līķis noslēpts un par viņas pazušanu maldināta policija.
Personas tiek apsūdzētas slepkavībā, kas izdarīta personu grupā, apzinoties, ka bērns atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī par cietsirdīgu un vardarbīgu izturēšanos pret mazgadīgo, kā dēļ bērnam nodarītas fiziskas un psihiskas ciešanas.
Prokuratūra informēja, ka saskaņā ar apsūdzību abas personas - Justīnes tēvs un pamāte - savā dzīvesvietā Rēzeknes novadā, būdamas alkohola ietekmē, sākušas savstarpēju konfliktu par sadzīviska rakstura pretenzijām pret mazo Justīni, jo viņi nevarējuši tikt galā ar meitenes audzināšanu un aprūpi.
Apsūdzētie, apzinoties, ka tajā brīdī kopā ar viņiem atrodas arī Justīne, kura ir mazgadīga un nevar fiziski pretoties pret viņu vērstajām vardarbīgām darbībām, sāka uz meiteni kliegt un tīši sist pa viņas ķermeni un galvu, nodarot meitenei smagus miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājās Justīnes nāve.
Meitenes līķis tika noslēpts pamestas mājas pagrabā un gan Valsts policija, gan sabiedrība tika maldināta par Justīnes pazušanu.
Par meitenes pazušanu Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkā tika ziņots 2023.gada 5.maijā. Pusotra mēneša laikā tika veikti dažādi meklēšanas pasākumi, iesaistot plašus spēkus.
Jau kopš pirmajām meitenes pazušanas dienām likumsargi strādāja ar vairākām versijām, tostarp, ka pret viņu, iespējams, veikts noziedzīgs nodarījums.
20. jūnija naktī policija aizdomās par iespējamu noziedzīgu nodarījumu pret meiteni aizturēja viņas tēvu un pamāti. Savukārt meitenes ķermenis ar acīmredzamiem miesas bojājumiem tika atrasts aprakts pamestā mājas pagrabā meža vidū vairākus desmitus kilometru no meitenes dzīvesvietas - vietā, kur savulaik dzīvojis Justīnes tēvs.