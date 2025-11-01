Limbažu pasta nodaļa pārcelsies uz jaunām telpām
Pilnveidojot klātienes pakalpojumu pieejamību, no 6. novembra Limbažu iedzīvotāji varēs saņemt “Latvijas Pasta” pakalpojumus jaunā, ērti pieejamā vietā pašā pilsētas centrā, Rīgas ielā 7.
Digitālo risinājumu iespējas maina klientu paradumus, tāpēc tiek meklēti efektīvākie veidi, kā nodrošināt pakalpojumu pieejamību, vienlaikus rūpējoties par ērtu un mūsdienīgu vidi klientiem.
Līdz šim Limbažu pasta nodaļa atradās Cēsu ielā 22, taču no 6. novembra tā pārcelsies uz Rīgas ielu 7, kur šī gada laikā plānots atvērt arī bankas “Citadele” filiāli. Pasta nodaļa klientus apkalpos katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Jaunā atrašanās vieta – līdzās tirgum, kultūras namam un pašvaldībai – ir viegli sasniedzama gan kājāmgājējiem, gan autobraucējiem. Ēka ir pielāgota arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem, nodrošinot piekļuvi ikvienam.
Limbažu novadā “Latvijas Pasta” klātienes pakalpojumus nodrošina arī Skultes pasta nodaļā (“Mandagas”, Mandegas, Skultes pagasts), Alojas pasta nodaļā (Kalēju iela 3a, Aloja), Salacgrīvas pasta nodaļā (Rīgas iela 2, Salacgrīva), Ainažu pasta nodaļā (Valdemāra iela 50, Ainaži) un Staiceles pasta nodaļā (Lielā iela 7, Staicele). Ārpus reģiona centra iedzīvotāji bez maksas var izmantot iespēju, ko nodrošina pakalpojums “Pastnieks mājās”: visi klientu centros un pasta nodaļās piedāvātie pakalpojumi pieejami dzīvesvietā.
Savukārt īpaši ērtai sūtījumu saņemšanai un nosūtīšanai izmantojami “Latvijas Pasta” pakomāti: Limbažos – Stacijas ielā 8 un 22; Salacgrīvā – Rīgas ielā 13; Alojā – Jūras ielā 12; Ainažos – Valdemāra ielā 36; Mandegās – Vizbuļu ielā 2; Staicelē – Lielajā ielā 6. Visos āra pakomātos pieejama arī vēstuļu kastīte, tā ļaujot vienlaikus parūpēties arī par savu korespondenci.