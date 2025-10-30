Ceturtdien vietām gaidāms neliels lietus.
Šodien 07:13
Latvijā gaidāms mākoņains laiks ar nelieliem nokrišņiem
Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks un vietām nedaudz līs, prognozē sinoptiķi.
Vairāk nokrišņu būs pievakarē Kurzemē un vēlā vakarā arī citviet valstī. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, tā ātrums brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +8..+11 grādi.
Rīgā līdz vakaram nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, dienvidaustrumu vēja ātrums brāzmās pievakarē sasniegs 12 metrus sekundē, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10 grādiem.
No rietumiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens pazeminās; agrā rītā tas ir no 1004 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1009 hektopaskāliem Latgalē (jūras līmenī).